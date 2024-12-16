德國會信任投票案在即 蕭茲料將闖關失敗

德國國會16日進行特別會議，針對總理蕭茲的信任案投票表決。(路透)

德國 國會16日召開特別會議，針對總理蕭茲 的信任投票 案進行表決，由於蕭茲所屬的執政聯盟已瓦解，外界多半預料他會過不了關，蕭茲本人也已喊話國會投不信任，以便提前改選國會。若果真國會確定不信任，總統史坦麥爾將提出解散國會，之後國會必須在60天內重新選舉，日期預定是明年2月23日。

蕭茲11月6日因預算問題閃電解除財政部長，導致聯合內閣破裂、失去國會多數支持。隨後他在12月11日依基本法第68條規定，在政府無法有效運作時，主動向聯邦議院申請信任投票。這項投票程序將從台灣時間16日晚間8時展開。

路透報導，投票結果尚不確定，蕭茲所屬的社民黨可能會投票支持蕭茲，而民調遙遙領先的反對派保守派和自民黨則料將投下不信任票。

社民黨在總席次733席的國會中占有207席，聯合執政成員之一的綠黨有117席，二者相加未達半數以上的367席，一般預料將無法通過信任案。

歐洲新聞台報導，屆時蕭茲和聯合內閣將以看守身分續任，直到新政府組建完成，如果聯合政府談判時間漫長，新政府組建可能需要數月時間。

蕭茲上周說，民主社會中，由選民來決定未來政壇走向；選民投票時，就決定了國家如何回應當前一些大問題。德國如今面臨的主要問題，一是是否仍鼎力支持烏克蘭對抗俄羅斯，二是如何因應威脅向德國發起貿易戰的美國總統當選人川普。

路透指出，假設極右派另類選擇黨出乎意料投票信任蕭茲，加上社民黨與綠黨，蕭茲將可留任；不過，蕭茲會因此陷入尷尬處境，因為他已表明拒絕反民主政黨──另類選擇黨的支持，即便通過信任案也可能主動請辭，後續一樣會導致國會重新選舉的結果。德國所有政黨都表明拒絕與另類選擇黨合作。

隨著很可能實現的國會提前改選前景，競選活動逐漸開跑，各黨派的選舉計畫草案已經出爐，社民黨、自民黨和基民盟/基社盟打算在17日通過並宣布他們的計畫。