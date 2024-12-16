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曾服務5總統…韓代理總統韓惪洙通話拜登 鞏固韓美同盟

編譯盧思綸、茅毅／綜合15日電
南韓總理韓悳洙被形容是「徹頭徹尾」的公務員。（美聯社）
南韓總理韓悳洙被形容是「徹頭徹尾」的公務員。（美聯社）

南韓國會14日表決通過總統尹錫悅彈劾案後，白宮以及代理總統的南韓國務總理韓悳洙辦公室均表示，美國總統拜登已與韓悳洙通電話。

白宮聲明，兩人14日通話。拜登說，相信在韓悳洙代理期間，美韓同盟仍將是印太和平繁榮關鍵。拜登也讚賞南韓民主法治的韌性，並重申美國對南韓人民的承諾堅若磐石。

韓悳洙辦公室則提到，他15日上午和拜登通電話，強調今後所有國政運作將完全按憲法及法律進行，政府將妥為執行外交與國防政策，並堅定不移鞏固和發展韓美同盟關係。

韓悳洙表示，來自北韓威脅愈來愈大，北韓還持續加深與俄國合作，當前鞏固韓美聯防態勢至關重要。韓悳洙辦公室並引述拜登說法聲明，願與韓方共同深化美韓同盟及美日韓合作，並將如常地支持美韓同盟。

對韓悳洙代理期間的韓中關係，南韓外長趙兌烈15日在記者會說，政府將和中方保持緊密溝通，推動雙邊關係穩定發展。

美國國務卿布林肯14日則說，尹錫悅彈劾案被南韓國會表決通過，展現南韓民主韌性，「這是最重要的部分」；美方注意到南韓和平地遵循憲法程序，並準備和韓悳洙合作，也支持南韓人民及堅若磐石的美韓同盟。

俄羅斯駐韓大使齊諾威耶夫14日在社群媒體寫道，希望尹錫悅彈劾案不會影響俄韓修復雙邊關係，還提醒南韓別提供致命武器給烏克蘭，以免踩到俄方紅線。南韓外交部則強硬回應說，若想重修舊好，必須先結束俄朝非法軍事合作，這威脅朝鮮半島和平穩定，俄國駐韓大使對南韓政情公開置評「並不恰當」。

截至15日上午，北韓黨媒「勞動新聞」及官媒「朝中社」皆未見任何有關尹錫悅彈劾案的報導。反觀南韓國會2016年12月表決通過朴槿惠彈劾案時，北韓官方宣傳網站「我們民族之間」在南韓國會表決通過4小時後，就加以報導。

另據路透報導，75歲的韓悳洙是出身全羅北道全州的技術官僚，在黨派言論嚴重分歧的南韓，韓悳洙是罕見超越黨派的官員；在他逾30年公職生涯已歷5位不同的總統，這些總統所屬的陣營涵蓋保守派和進步派。他富有跟美國最重要盟友美國打交道的經驗，也深入參與美韓自貿協定的簽署過程。

一位前南韓政府高官形容韓悳洙是「徹頭徹尾」的公務員，儘管已在5位總統手下服務，但仍不帶有任何政治色彩。

南韓 拜登 彈劾

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