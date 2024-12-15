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減輕沖繩負擔…駐日美軍陸戰隊移師關島 首階段百名後勤隊員離開

中央社／東京15日綜合外電報導
就在日美政府為減輕沖繩基地負擔達成共識的18年後，駐日美軍陸戰隊宣布開始將首批約100名陸戰隊員移師關島。目前駐沖繩陸戰隊等約1萬9000人中，最終約9000人將遷離日本。圖為美陸戰隊先前與日本自衛隊一起在沖繩進行軍演。（路透）
就在日美政府為減輕沖繩基地負擔達成共識的18年後，駐日美軍陸戰隊宣布開始將首批約100名陸戰隊員移師關島。目前駐沖繩陸戰隊等約1萬9000人中，最終約9000人將遷離日本。圖為美陸戰隊先前與日本自衛隊一起在沖繩進行軍演。（路透）

就在日美政府為減輕沖繩基地負擔達成共識的18年後，駐日美軍陸戰隊宣布開始將首批約100名陸戰隊員移師關島。目前駐沖繩陸戰隊等約1萬9000人中，最終約9000人將遷離日本

根據2022年資訊，跟1972年沖繩回歸日本時相比，美軍位於沖繩的專用設施面積到2022年已減少到2/3，但對面積僅占日本國土約0.6%的沖繩來說，高達7成駐日美軍設施仍集中在沖繩，沉重的基地負擔是沖繩過去、現在及未來的待解課題。

日本放送協會（NHK）報導，駐日美軍陸戰隊宣布，已開始將約100名陸戰隊員移師關島。根據聲明，這批陸戰隊員為後勤隊員。

聲明指出，這代表陸戰隊移師離開日本的第一階段，「日本政府與美國政府在減少對沖繩等地的社區影響同時，為了強化日美同盟嚇阻力與應處能力，也將持續進行合作」。

另外，日本自衛隊將可以和美軍共同使用位於關島的訓練場，陸戰隊表示，「藉由陸戰隊與自衛隊實施聯合訓練，強化同盟嚇阻力及應處能力，日美政府也會針對進一步聯合訓練的可能性持續進行協商」。

陸戰隊面對共軍提升飛彈能力等現況，規劃數年內在關島部署「陸戰隊濱海團」（Marine Littoral Regiment，MLR），計畫發生事態時在敵方飛彈射程內負責偵察與攻擊，因此持續進行部隊整編。

為減輕沖繩基地負擔，日美政府2006年達成駐日美軍陸戰隊部分兵力移師關島的共識，根據目前規畫，駐日美軍陸戰隊總共要將約9000名隊員分別移師到關島及夏威夷，其中逾4000人將移往關島。

日本政府防衛省表示，接續第一階段的約100人後，駐日美軍將階段性推動移師計畫。

部隊移師預計將花費約86億美元，其中日本最多將分擔約28億美元。美軍將在移師地興建指揮部、營舍及訓練場等設備，而在訓練場的部分，自衛隊也可以和美軍共同使用。

日本經濟新聞報導，第一階段的約百人移師，預計在2025年度內完成，這是日美2006年針對駐日美軍整編計畫達成共識以來，首度實現駐日美軍移師離開日本。這次展開的部隊移師是減輕沖繩基地負擔的其中一部分。

日本 共軍 夏威夷

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