尹錫悅遭彈劾 「南韓川普」拚大位 選舉官司恐成隱憂

南韓共同民主黨黨魁李在明（左二）14日在國會表決通過尹錫悅彈劾案後步出國會議場。（美聯社）

南韓 國會以204票贊成、85票反對，通過尹錫悅 彈劾案，共同民主黨黨魁李在明 被視為「後尹錫悅時代」最熱門的總統人選，這位「南韓川普」前年總統大選僅以不到一個百分點的0.73百分點敗給尹錫悅，如今寶座再度只距他一步之遙。3日晚間的首爾「戒嚴之夜」，他開直播翻越圍牆進入國會的畫面令人印象深刻。

李在明現年61歲，人權律師出身的他現任國會議員，曾任京畿道城南市市長，並更上層樓當選京畿道知事。共同民主黨在他帶領下四月贏得國會選舉，8月又以壓倒性得票率連任黨魁。

李在明所在的進步派陣營，在前年大選前原本很可能推出時任首爾市長的朴元淳角逐，但朴2020年遭控性騷擾後自戕，最後才由政治生涯較具爭議性、官司纏身的李在明出線。

由於南韓「公職選舉法」規定，被宣告緩刑者在判決定讞後10年內將褫奪「被選舉權」。首爾中央地方法院11月就李在明涉嫌違反該法的案件做出一審判決，認定檢方對他的兩項指控成立。法院指出，被告在選舉過程中對選民發布虛假資訊，有歪曲和損毀民意之嫌，其罪責和犯罪情節相當嚴重。

李在明隨即提起上訴。但一旦終審維持原判，依公職選舉法和南韓「國會法」規定，李在明除了會喪失國會議員資格，他也將無法參選可能在明年舉行的大選，甚至即使尹錫悅在憲法法院審理後逃過彈劾命運而做完五年任期，李在明也無法參選2027年3月的大選。

目前李在明二度問鼎大位最大的變數，就是他的上訴判決和明年大選日期到底哪個先到。

執政黨國民力量黨為主的保守派陣營則繼2017年朴槿惠被彈劾提前下台後又遭重創。黨籍國會議員與首爾市長吳世勳等地方首長因挺尹還是反尹而分裂，多數議員因擔憂贊成彈劾尹錫悅而得罪保守派選民。

黨魁韓東勳在南韓民調機構Embrain Public最新調查中雖是執政黨支持度最高的總統人選，也只有7%選民支持，反觀李在明則領先他卅個百分點。