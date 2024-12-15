阿塞德垮台 駐敘俄軍打包 敘國各地歡慶「勝利星期五」

衛星拍攝到俄羅斯駐軍13日正在其中一座重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規畫縮減駐敘軍事規模。圖為一名敘利亞男子14日騎著車經過駛向赫梅敏空軍基地的俄軍車隊。（路透）

敘利亞 總統阿塞德 政權8日垮台，衛星影像顯示，支持他的俄羅斯駐軍13日正在其中一座重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規畫縮減駐敘軍事規模；此外，數以萬計的敘利亞民眾在阿塞德結束統治後的第一個星期五燃放煙火，從白天慶祝到晚上，歡慶「勝利的星期五」。

紐約時報分析敘利亞東南沿海城市拉塔基亞郊外的俄國 赫梅敏空軍基地13日衛星影像，可搭載重機具的運輸機正準備裝貨，旁邊有些明顯打包好的軍事裝備；另有已核實的影片顯示，一支綿長的俄軍車隊13日移動中，可能不只一支。

據馬薩爾太空科技公司的衛星影像，赫梅敏基地有二架安托諾夫124重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品，另可見一架俄製卡52攻擊直升機被拆卸，可能準備裝上運輸機，還有一些S400防空飛彈的零組件被搬到運輸機旁。

紐時驗證過的另二段影像顯示，至少一支經大馬士革與荷姆斯的俄軍車隊正在往北朝赫梅敏基地方向移動，車隊綿延800多公尺，大部分是貨車、裝甲運兵車與SUV等，但不確定這些是否為俄軍準備撤離敘利亞的人、車與裝備。

阿塞德政府治理敘利亞期間，俄軍長年在當地維持一定規模駐軍，包括土托斯港海軍基地。這十多年來敘利亞內戰期間，俄軍協助阿塞德政府平叛。

華盛頓郵報報導，尚不清楚俄國是否計畫完全撤出敘利亞。過去俄國使用赫梅敏基地在中東各地和對非洲投射軍力，2017年時與阿塞德政府簽下49年的赫梅敏基地租約；土托斯基地則負責接應地中海東側的俄軍船艦。

華爾街日報指出，若失去赫梅敏與土托斯兩基地，俄國得被迫到阿爾及利亞、蘇丹或利比亞等地另覓地點，但都不如土托斯等基地。俄國副外長鮑格達諾夫12日表示，俄方已與可能的敘利亞領導高層接洽，希望續用赫梅敏及土托斯基地。

另一方面，阿塞德家族暴虐統治敘利亞超過50年，在反抗軍的閃電攻勢橫掃全國、占領首都大馬士革後，阿塞德政府驟然於本月8日垮台；阿塞德失勢也引發一連串迅速的外交發展。

中央社引述法新社報導，土耳其政府2012年呼籲阿塞德下台，並關閉大使館，如今宣布大使館將於明天重啟。一名卡達外交官說，卡達將派遣代表團於15日赴敘利亞會晤過渡政府官員，並「採取必要措施重啟大使館，討論加強提供援助」。

在敘利亞2011年爆發內戰初期，支持民主的示威群眾每周都會替星期五的集會取不同名稱，他們把阿塞德垮台後的第一個星期五稱為「勝利的星期五」；數以千計人湧入大馬士革地標奧米亞大清真寺，有些人舉起敘利亞三星獨立旗，而過去在阿塞德高壓統治下，沒人敢在首都這麼做。興奮的群眾高喊：「敘利亞人團結在一起！」

其他敘利亞城市如荷姆斯、哈瑪、伊德利布、阿勒坡也有群眾聚在廣場和街上。