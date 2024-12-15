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「目前顯然沒人做主 」韓股匯挫 財金部會防金融動盪

編譯茅毅／綜合14日電

尹錫悅3日宣布戒嚴後6天，美元兌韓元匯率今年首次突破1430，韓元創近56個月以來新低，顯示「愈變愈薄」。地緣政治風險顧問公司「控制風險」中韓分析主管吉爾霍姆形容，南韓「目前顯然沒人做主」。

英國金融時報及南韓朝鮮日報等外媒報導，政局動盪使外界擔憂南韓政府領導高層出現權力真空，政治不確定性攀升拖累南韓股匯市應聲齊挫。

有韓媒預測，若韓元貶值1%，投資將減少約0.9%，GDP減少約0.16%；若匯率續走貶，明年經濟成長恐跌至1%的中高區間。

對南韓最近政局紛亂感到不安的散戶，光9日一天就恐慌性淨拋售逾一兆韓元（約7.65億美元）的股票，導致韓國綜合股價指數（KOSPI）今年首次跌破2400點大關；科斯達克（KOSDAQ）指數也暴跌5.2%，也是自2020年4月以來新低。

日本三菱日聯金融集團資深貨幣分析師麥可．萬提到，南韓市場遭受的打擊可能有外籍遊客減少、內需下滑與企業信心減弱。

高盛集團日前發表題為「短暫戒嚴令事態後遺症」的分析報告，認為明年南韓經濟下行的風險加大。2004年盧武鉉和2016年朴槿惠被彈劾時，分別受益於中國經濟繁榮與半導體周期的強勁上升趨勢，才讓政局混亂沒對經濟成長造成太大影響，但如今南韓正面臨中國經濟放緩與川普2.0下美國貿易政策不確定性帶來的外部逆風。

另一方面，南韓企劃財政部宣布15日下午召開緊急經濟會議，副總理兼企劃財政部長崔相穆與南韓央行總裁李昌鏞預定開會，商討因應16日開盤後金融市場可能動盪的應變措施。

儘管對股匯市影響尚待16日上班日見分曉，但南韓外匯交易員擔心，彈劾案接下來送交憲法法院做出判決，若韓元又再走貶，恐引發骨牌效應。尤其一旦南韓外匯存底因外匯快速外逃而崩潰，現有逾4000億美元的外匯存底將遭重創、波及國家信用。

南韓 匯率 財政部

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