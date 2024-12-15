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尹錫悅遭彈劾停職／執政黨倒戈 3個原因風向轉變

編譯茅毅／綜合報導
南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。(美聯社)
南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。(美聯社)

南韓總統尹錫悅彈劾案從7日的不成立到14日表決通過，這7天來促使執政黨內風向轉變的主因至少有3個。

第一，尹錫悅出爾反爾，拒絕循序漸進辭職。在第一次表決彈劾案前幾小時，他姿態放軟發表全國談話，「真心就這次事態向國民致歉。身為總統，出於迫切而宣布緊急戒嚴，但過程中造成國民不安與不便」，「我不會規避政治及法律責任，包括我任期在內的各種穩定政局方案，將全權交由執政黨決定」。

翌日，執政黨代表韓東勳和國務總理韓悳洙就據此發表聯合聲明，指稱尹錫悅將不再介入國政，將循序漸進地辭職。直到12日他突發表強硬談話，除痛批在野黨，還主張宣布戒嚴的正當性，稱戒嚴屬於總統的統治行為，不容司法體系置喙。

另外，尹錫悅陸續被揭露的戒嚴密謀令人時空錯亂，喚醒南韓上世紀痛苦的威權時代記憶。例如陸軍特戰司令郭種根說，尹錫悅4日淩晨親自打電話下令他破門將在野黨議員從國會議場拖出來，以阻止他們表決通過解除戒嚴案。

贊成尹錫悅下台的民意居高不下，黨籍地方首長也轉而支持彈劾。

尹錫悅的短命戒嚴在4日凌晨落幕之後，南韓民調機構Realmeter當天所做的調查顯示，7成36的受訪者支持彈劾他、2成4反對。

緊接著5、6日兩天再做民調，他的支持度重挫7.7個百分點，跌破2成至1成73；國民力量黨的支持度也銳減6.1個百分點至2成62，共同民主黨則增加2.4個百分點至4成76，朝野兩大黨支持度的差距達21.4個百分點。在11日的民調中，認為他應立刻下台、不管是辭職或被彈劾的民眾比率增至7成48。

尹錫悅 戒嚴 彈劾

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