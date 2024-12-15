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尹錫悅遭彈劾停職／6大法官只要1人反對 就逃過罷黜

編譯茅毅／綜合報導
南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。(路透)
南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。(路透)

韓媒「韓民族日報」報導，彈劾案通過與自行辭職相比，南韓總統尹錫悅寧可被彈劾。執政黨國民力量黨核心人士透露，尹錫悅的盤算是南韓憲法第113條規定，憲法法院做成彈劾決定，必須有六位以上的大法官贊成。而這就讓他找到突破口。

但滿編九位大法官的南韓憲法法院，目前空缺三人，亦即包含尹錫悅去年12月提名並直接任命的大法官鄭亨植在內，現有六人必須一致同意彈劾，尹錫悅才會被罷黜，故只要有一位大法官反對，他就能逃過彈劾。

總統辦公室研判，六人都無異議贊成彈劾的可能性很低。總統祕書室長鄭鎮碩及政務首席祕書官洪哲鎬等人嗆說，若要走彈劾程序，那就走，尹錫悅在憲法法院未必會輸。

韓媒東亞日報報導，尹錫悅6日任命朴宣映為「為求真相和解之過去史整理委員會」(真相和解委員會)委員長，而這天正是國會7日首次表決尹錫悅彈劾案的前一天。

朴宣映妹夫是鄭亨植，立場傾向尹錫悅所屬的保守派，在野黨人士批評，尹錫悅任命朴宣映，就是在為可能的彈劾案持久戰做準備、像「買保險」。共同民主黨國會黨鞭朴贊大稱，這項人事恐影響彈劾案的判決結果，「很多人認為這是賄賂行為」。

為因應此次政治危機，國民力量黨「政局穩定工作小組」10日提出「(尹錫悅)2月下台、3月舉行總統大選，或3月下台、5月大選」的方案。該報導說，尹錫悅接受的可能性幾乎等於零。

憲法法院當天已收到彈劾正本，正式啟動審理程序。

另據韓媒「天地日報」報導，總統辦公室正為尹錫悅組建大規模的辯護律師團，成員以檢察官出身的律師和大型事務所的律師為主。

不過，共同民主黨也備有反制策略，計畫在本月內完成三位大法官的人事任命。該黨發言人趙承來說，將在23日後召開人事聽證會。

南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。示威者在位於首爾...
南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。示威者在位於首爾的國會前舉雙手慶祝。(歐新社)
南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。示威者在位於首爾...
南韓總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。示威者在位於首爾的國會前舉雙手慶祝。(美聯社)

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