尹錫悅遭彈劾停職／國會前示威者歡呼：人生最快樂一刻

南韓國會14日再度表決總統尹錫悅彈劾案，群眾當天在國會外集結呼籲彈劾案通過。 (歐新社)

南韓 國會14日通過尹錫悅彈劾 案，雖然正值凜冽寒冬，但現場氣氛卻熱烈無比，國會外示威群眾得知後歡聲雷動，布條和旗幟在空中揮舞，有人興奮得跳上跳下並相互擁抱，還有人眼眶泛淚。

示威籌辦單位預估，當天在國會周邊有逾百萬人聚集。

不畏低溫聚集的群眾，在國會當天下午開始表決時肅靜下來，緊盯會議直播大螢幕；籌辦單位在計票時播放音樂，試圖保持氣氛活絡。直到表決通過，示威者終於鬆口氣，高呼「南韓萬歲」。音樂從喇叭大聲響起，現場也分送免費食物和咖啡。60歲首爾民眾金明淑（音）向紐約時報說，「這是我人生最快樂的一刻」。

據報導，13日的民調顯示，逾七成五南韓受訪者認為必須彈劾尹錫悅。31歲民眾呂昭妍(音譯)回應對彈劾案通過說，高興到難以言喻，能夠身處在這歷史性的喜悅時刻很具意義。警方估計則指出，國會外支持彈劾的群眾至少20萬人。

示威現場洋溢演唱會氛圍，可聽見「江南Style」等K-POP歌曲。韓國時報報導，愈來愈多年輕人參與要求彈劾尹錫悅的抗議，K-POP音樂也成抗議現場新焦點，南韓流行女團少女時代2007年的出道曲Into the New World(閃亮新世界)就是最好例子，成為抗議神曲。

該曲2016年就曾在首爾梨花女子大學的學生抗議行動，被視為抗議神曲而引發關注。根據南韓主要音樂串流平台Melon統計，尹錫悅日戒嚴宣告失敗當周，Into the New World收聽數比前一周激增23%。專家說，該曲在政治領域的吸引力來自其歌詞鼓舞人心，描述克服踏入未知領域的恐懼，令抗議群眾產生共鳴。

發起抗議的單位承諾供應群眾食物和布條，協助他們在寒冬振奮精神。少女時代成員俞利(Yuri)說，她已提前替參與集會的粉絲支付食物費用，並在粉絲聊天平台說：「大家保重，注意健康！」