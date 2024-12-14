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尹錫悅民調11％創低 遭爆上班愛遲到「假裝出門」擾民

編譯中心／綜合13日電
在韓國首爾國民議會附近，一名戴口罩的抗議者13日參加集會，呼籲彈劾韓國總統尹錫悅。（路透）
在韓國首爾國民議會附近，一名戴口罩的抗議者13日參加集會，呼籲彈劾韓國總統尹錫悅。（路透）

南韓總統尹錫悅一手策畫的「123戒嚴令」，再度面臨彈劾危機，最新民調顯示，尹的支持率已降至11％，創下他自2022年執政以來的新低，且高達75％的民眾支持彈劾，使得他下台幾成定局。

尹錫悅如果下台，下屆總統人選備受關注，其中最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明呼聲最高，支持率達37％，大勝執政的國民力量黨魁韓東勳。

綜合媒體報導，蓋洛普10至12日針對南韓1002名選民進行調查，13日公布民調顯示，尹錫悅施政好評僅11％，較上周下降5個百分點，為其執政以來的最低紀錄；差評率高達85％，創新高。75％受訪者支持彈劾尹錫悅，21％反對。政黨支持率方面，國民力量黨為24％，較上周下滑3個百分點；共同民主黨為40％，上升3個百分點。

另一項由韓媒News1委託民意研究機構Embrain Public進行的民調則顯示，37％受訪者認為，李在明是下屆總統選舉最合適的候選人。國民力量黨魁韓東勳僅以7％的支持率排名第二。

此外，據韓民族日報報導，尹錫悅其實上班經常遲到，還在尖峰時段派出一輛空車「假裝出門」，令負責維安的警方和通勤民眾相當困擾。

韓民族日報自11月6日至12月6日一個月間，除了周末和海外出訪外，觀察尹錫悅的上班狀況。他們指出，尹錫悅在這期間遲到了八次，還有五次明明沒有準時上班，卻派出空車「假裝去上班」。

駐守總統官邸和總統府附近的警方對於尹錫悅不準時上班的情況感到困擾。這是因為警方會尹錫悅上班的路上，分定點控制交通號誌燈，但由於不知道尹錫悅何時上班，導致他們要無限期等待，造成警力浪費。有些警察甚至說，由於等待總統尹錫悅上班期間，身心一直處於緊張狀態，他們自己的健康狀況嚴重惡化。

這種狀況也為通勤民眾帶來很多不便，有些人必須常常繞路去上班，避開交通管制。有遇到交通管制的民眾詢問警方相關狀況，警方回答，「這是一輛空車，尹錫悅總統沒有搭乘這輛車」。民眾紛紛痛批荒唐。

這不是尹錫悅第一次被爆出上班經常遲到。事實上，南韓新聞頻道「首爾之聲」（Voice of Seoul）去年10月和11月就曾爆料，尹錫悅上班經常遲到。

尹錫悅 民調 彈劾

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