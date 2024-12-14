韓示威潮促下台 尹錫悅任命大法官拚翻盤：我還是總統

要求彈劾南韓總統尹錫悅的示威群眾13日在首爾的執政黨總部前示威，一群「倒尹」抗議者拉起繪有尹錫悅臉部漫畫圖案的布條並當場撕毀，以此宣洩不滿之情。（路透）

13日是南韓國會再次表決尹錫悅彈劾 案前夕，全韓各地紛紛舉行要求他下台的示威抗議；頂著攝氏零度以下的嚴寒，民眾走上市區的廣場及街道，揮舞色彩繽紛的加油棒、點燃蠟燭並拿著標語，要求總統尹錫悅下台。

大邱廣域市共85個公民、社會、勞工團體和政黨集結在大邱市議會周邊遊行，高喊「尹錫悅下台」和「彈劾尹錫悅」等口號。另有4500名市民聚集在釜山廣域市中心，其中包括穿西裝的上班族與大學生，揮舞LED蠟燭及螢光棒或綁著寫有政治訴求的頭帶，高呼「逮捕並彈劾尹錫悅」和「解散國民力量黨」等口號。

聚集在另一大城大田廣域市的約3000名民眾也要求尹錫悅下台。

仁川大學教授金哲弘痛批，尹錫悅竟宣稱自己背離民主的行徑是統治行為，而身為總統的他原本應守護法律與原則。

此外，南韓國會於14日當地時間下午4時 （美東時間凌晨2時），再度針對總統尹錫悅彈劾案進行表決，若執政黨國民力量黨有8名議員倒戈，彈劾案就會通過。

若彈劾案再度被否決，預計如在野黨共同民主黨所預測，將於21日再度進行第三次彈劾案表決。

當地媒體News1等報導，目前已至少7名執政黨議員公開表態會投下贊成票，估計有匿名的執政黨議員暗中支持彈劾，預料議案將會獲得通過。

如果彈劾案在國會過關，尹錫悅將被立即停職，總統職務將由總理韓悳洙代理，憲法法院將在180日內審理彈劾案。若彈劾成立，總統被正式罷免，需要在60天內舉行總統選舉。尹錫悅則將繼2004年的盧武鉉和2016年的朴槿惠，淪為南韓史上第3位被國會通過彈劾案的總統。

另一方面，儘管在野黨對尹錫悅提出二次罷免案，尹錫悅仍然態度強硬，不但在12日發表全國電視演說，堅決表明自己還是總統，不會請辭下台，13日更再度行使總統職權，提出大法官 任命案。有分析認為，尹錫悅現在打算在布置憲法法院，以貫徹他的翻盤計畫。

據南韓媒體報導，尹錫悅向國會提出「大法官馬鏞周任命案」，提案理由是「隨著大法官任期結束，必須提出一位接任人選，因此必須由國會同意」。

南韓目前的憲法法院，只有6位大法官，如果大法官沒有滿編，仍然只維持6位大法官，審理尹錫悅彈劾案，那麼只要一位大法官投下反對票，彈劾案就會被駁回。