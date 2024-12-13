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尹錫悅遭爆上班愛遲到 尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅12日在總統辦公室發表全國演說。（路透）
南韓總統尹錫悅12日在總統辦公室發表全國演說。（路透）

南韓國會將在14日針對總統尹錫悅彈劾案再度表決，而尹錫悅此時又被爆出一項爭議。韓民族日報報導，尹錫悅其實上班經常遲到，還在尖峰時段派出一輛空車「假裝出門」，令負責維安的警方和通勤民眾相當困擾。

韓民族日報自11月6日至12月6日一個月間，除了周末和海外出訪外，觀察尹錫悅的上班狀況。他們指出，尹錫悅在這期間遲到了八次，還有五次明明沒有準時上班，卻派出空車「假裝去上班」。

駐守總統官邸和總統府附近的警方對於尹錫悅不準時上班的情況感到困擾。這是因為警方會尹錫悅上班的路上，分定點控制交通號誌燈，但由於不知道尹錫悅何時上班，導致他們要無限期等待，造成警力浪費。有些警察甚至說，由於等待總統尹錫悅上班期間，身心一直處於緊張狀態，他們自己的健康狀況嚴重惡化。

這種狀況也為通勤民眾帶來很多不便，有些人必須常常繞路去上班，避開交通管制。有遇到交通管制的民眾詢問警方相關狀況，警方回答，「這是一輛空車，尹錫悅總統沒有搭乘這輛車」。民眾紛紛痛批荒唐。

這不是尹錫悅第一次被爆出上班經常遲到。事實上，南韓新聞頻道「首爾之聲」（Voice of Seoul）去年10月和11月就曾爆料，尹錫悅上班經常遲到。

尹錫悅 南韓 彈劾

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