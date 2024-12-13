日本2024年度漢字「金」5度登榜 奧運、政治都有它

日本京都清水寺住持森清範12日用毛筆書寫下日本2024年度漢字「金」，這是「金」字第五次當選日本年度漢字，上一次當選是2021年。(新華社)

日本 漢字能力檢定協會12日在京都市清水寺公布2024年日本年度漢字為「金」，今年是第5度登榜；該字反映多個社會關注議題，包括日本選手今年在巴黎奧運 表現亮眼，摘下破紀錄20面金牌，以及圍繞著日本政壇的「裏金」（黑金）問題。

「今年的漢字」一如往常於京都的清水寺發表，由清水寺貫主森清範揮毫。

日本產經新聞報導，「年度漢字」活動是為了宣傳漢字的奧妙，自1995年起，每年的年底由日本漢字能力檢定協會在網站向日本全國徵集，選出最能代表過去一年的漢字。今年的活動自11月1日起接受投稿，並在12月12日「漢字之日」發表。

2024年的年度漢字由獲得1萬2148票的「金」當選，其次依序是9772票的「災」、7487票的「翔」、7427票的「震」等。

「金」是第5度當選年度漢字，過去4次分別為新發行500日圓硬幣與2000日圓紙鈔的2000年、倫敦奧運的2012年、里約熱內盧奧運的2016年，以及東京奧運的2021年。

「金」在日語有2種發音，kin及kane。今年7月至8月舉行巴黎奧運及帕運，日本奧運代表團奪得20面金牌；旅美職棒選手大谷翔平 生涯第三次拿下年度MVP，新潟縣的「佐渡金山」今年獲聯合國教科文組織選為世界遺產，都是閃閃發亮的kin。

kane指的是「金錢」，日本執政黨自民黨去年爆發政治獻金醜聞，餘波盪漾下今年10月的眾議院選舉流失不少席次。「暗黑打工」橫行，不法分子透過網路集結，闖空門劫財。此外物價高漲，民眾叫苦連天。

回顧過去幾年的年度漢字，2022年因俄羅斯侵略烏克蘭等因素，由「戰」當選。2023年則是因為日本增稅議題，由「税」獲得最高票。

漢字能力檢定協會1995年開始「年度漢字」票選，今年是第30屆。