戒嚴嚇到外國遊客 整型業也擔憂 市長：首爾很安全

南韓 的短命戒嚴 風波愈演愈烈，對政治、經濟、社會產生全面影響。部分海外旅客因這場風波取消了赴韓觀光 ，不少酒店及旅行社被取消預訂，觀光業、飯店業乃至遠近馳名的整型診所都備感擔憂。首爾市長吳世勳說將推出一系列拉抬措施，並承諾保證遊客安全。

路透報導，南韓的旅遊觀光業2023年創造了84.7兆韓元(約580億美元)的收入，約佔GDP的3.8%。2016年總統朴槿惠彈劾案、以及南北韓之間的緊張局勢，都未曾對這個產業造成太大衝擊，可能影響遊客赴韓意願。

在此之前，赴韓觀光客人數已接近恢復到疫情前的97%。

然而尹錫悅3日深夜宣布戒嚴後，旅遊業已受到波及。旗下擁有Fairmont和Sofitel品牌的法國雅高酒店集團（Accor hotel group）表示，自12月3日以來的訂房取消率略有上升，比11月高出約5%。

南韓旅遊新創事業協會6日則表示，2025年上半年的預訂量已大幅下降。

不願具名的旅行業人士透露，首爾某些原已滿房的飯店，近日已因住客取消預訂而有空房，某些飯店甚至祭出降價優惠。

首爾江南區一家整形外科診所的不具名代表也表示，自戒嚴事件以來發生以來，已有部分外國患者取消預約，「目前我們還不擔心，但如果這種情況持續下去，勢必會對外國訪客產生影響」。

首爾市長吳世勳11日與旅遊業代表會面，坦言在首爾旅行的安全問題可能對旅遊業造成影響，因為有越來越多外國旅客取消赴韓行程，或提前離開首爾。他以英文、中文、日文向媒體宣告「首爾很安全」。

南韓國會預計14日再次表決彈劾尹錫悅的動議。風險諮詢公司Control Risks Group總監吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示：「如果能挺過這個前所未有的階段……進入新的選舉進程，那麼實際影響可能不會太大。」長期而言，南韓的聲譽甚至可能因為妥善應對危機而進一步提升。