衝破官邸警戒線 韓民團喊尹錫悅下台 執政黨7議員挺彈劾

韓國首爾抗議者在要求彈劾總統的集會結束後，12日舉著一幅描繪被監禁的韓國總統尹錫悅漫畫。(美聯社)

南韓 總統尹錫悅 3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，敦促尹錫悅下台的遊行示威隊伍12日突破警方警戒線，湧進首爾龍山區漢南洞的總統官邸入口，他們高呼尹錫悅下台。同日，國會通過針對第一夫人金建希的特檢案，將對金建希操縱股價、收受精品包等指控展開調查。

韓聯社報導，這是戒嚴事件發生後，面對民眾集會的總統官邸首次「失守」。南韓國會計畫14日對尹錫悅彈劾 案進行第二次表決之際，民眾要求彈劾的呼聲日益高漲。南韓工會「全國民主勞動組合總聯盟」和民間團體「敦促尹錫悅立即下台．推進社會大改革的緊急活動」12日下午2時在首爾一處車站集結後，往總統官邸方向遊行示威。

這支示威隊伍抵達一處路口時遇到保守團體遊行，警方因此限制通行，過程中示威隊伍與警方發生肢體衝突，經過暫時解散後，他們又於下午5時左右在首爾的漢江鎮站重新集合，並前往總統官邸。

雖然警方試圖阻止，但示威隊伍（主辦單位推算5000人、警方推估1000人）最終仍越過警方警戒線，抵達總統官邸入口的哨所前面，他們高喊口號譴責尹錫悅。

由於警方4度發布解散命令，示威隊伍於傍晚6時10分左右解散，並轉往汝矣島參加在國會前面舉行的燭光集會。

此外，執政黨國民力量黨魁韓東勳12日表態支持彈劾，黨內將投贊成票的議員累計7人，在野未跑票狀況下，距離通過門檻只差1票。

韓東勳12日在國會召開記者會表示，「藉彈劾解除總統職務，是目前解決問題的唯一方法」，主張黨內應統一轉向贊成彈劾。

與此同時，南韓國會12日表決通過針對第一夫人金建希的特檢案。韓聯社報導，在出席國會全體會議的282名議員中，該法案以195票贊成、85票反對及2票棄權通過門檻。

這項法案針對金建希的若干項指控展開調查，包括操縱德意志汽車公司的股價、收受精品包、介入第8屆地方選舉和第22屆大選，以及第20屆總統選舉舞弊等案。

尹錫悅3日深夜宣布戒嚴引發政局紛亂，國會7日表決尹錫悅的彈劾案之前，先對金建希的特檢法案進行表決，票數結果為198票贊成，102票反對，並未通過。