尹錫悅強硬談話拒下台 南韓執政黨擬挺彈劾、開除黨籍

南韓首爾國民議會外，一名戴著總統尹錫烈面具的參與者，11日在要求彈劾的集會上表演。(美聯社)

南韓戒嚴 風波愈演烈，南韓總統尹錫悅 12日上午突襲發表全國談話，譴責在野黨煽動彈劾 ，導致國政癱瘓，不過，他也強調，將坦蕩面對彈劾和調查；然而所屬執政黨國民力量毫不知情，稍早國民力量黨主席韓東勳直言，完全沒有預料到尹錫悅會發布這次談話。他同時強調，看到尹錫悅的行為後，已經緊急召集黨內幹部，並表示將統一黨內對彈劾案投下贊成票，討論讓尹錫悅退黨或將他除名。

據朝鮮日報報導，執政黨國民力量黨主席韓東勳12日上午表示，完全沒有預料到尹錫悅會發表全國談話。他說，「我看到這次談話後，已經緊急命令黨內召開道德委員會，並討論將尹錫悅開除黨籍。」韓東勳也強調，尹錫悅的突發行動也再度證實，他已經不再適合擔任總統一職。

此外，韓聯社12日報導，尹錫悅說：「在野黨正瘋狂地煽動，聲稱宣布戒嚴等於叛國。」他向國民發表緊急談話話時質問：「真的是這樣嗎？目前正在癱瘓大韓民國國家事務、破壞憲法的勢力是誰？」 尹錫悅說，兩年半以來在野黨為了打倒民選總統、不承認總統，而不停鼓動辭職和彈劾。 他並指出，戒嚴是統治行為，而不是司法審查對象；但他也坦承，曾命令國防部長檢查國家選舉委員會的電腦系統。

最大在野黨共同民主黨宣布，12日再次提出針對總統尹錫悅的彈劾案。對此，此前一直反對彈劾的國民力量黨黨魁韓東勳，12日首次改變態度，表示自己將對彈劾案投下贊成票。

據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅在12日上午突然發表談話，否認當局將他宣布緊急戒嚴的舉動視為「內亂」，同時還批評在野黨挾持國會，濫用彈劾權利。隨後，執政黨黨魁韓東勳也召開記者會，確認尹錫悅無意提前下台。

韓東勳直言，彈劾是目前唯一能停止尹錫悅總統職務的方法，因此他呼籲執政黨議員「憑良心」就彈劾案投票。

此前一直在彈劾案中力挺尹錫悅的韓東勳，態度首次出現了轉變，表示尹錫悅如今已不適合當總統，應該立即解除包括軍隊統帥等權力，而包括總統在內參與戒嚴事件的人員也應接受嚴厲處分。

此外，南韓有關「戒嚴令風波」的調查仍在持續，南韓檢警11日加速調查尹錫悅總統戒嚴事件，警方一度派員試圖搜查被列為嫌疑人的尹錫悅總統辦公室，但因為府方抗拒，對峙將近8小時，最終仍未能入內，只拿到了對方自願提交「非常有限」的文件與資料。

南韓中央日報等韓媒報導，負責調查戒嚴事件的警察廳國家偵查本部特別偵查團調查員，11日前往首爾龍山總統府，也是2017年特別檢察官小組試圖突擊搜索青瓦台以調查時任總統朴槿惠後的首次。