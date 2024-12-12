馬來西亞視「人肉搜索」為犯罪 網路霸凌最重囚10年

馬來西亞國會10日三讀通過刑法與刑事訟訴法修正條文，將網路「人肉搜索」視為犯罪，網路霸凌最重將判處有期徒刑10年，遏阻日益嚴重的網路霸凌行為。

新海峽時報報導，馬來西亞新修法律規定，如果利用言語或通訊方式威脅、侮辱或誹謗，意圖挑釁他人或對其他人造成傷害，將判處有期徒刑1年、罰款或兩者併罰，但如因此導致被霸凌者意圖自殺或自殺，刑度大幅提高為有期徒刑10年、罰款或兩者併罰。

大馬為打擊網路霸凌行為，也將「人肉搜索」視為犯罪，如果藉由分享訊息進行騷擾、恐嚇或造成他人困擾等行為，最重判處有期徒刑3年、罰款或兩者併罰。「人肉搜索」源於駭客 術語，意指獲得和發布檔案，或以文件檔案攻擊與抹黑他人。

馬來西亞律師林維勇表示，大馬國會三讀通過網路霸凌法律立意良善，可遏阻網路世界中日益猖獗的霸凌行為，但如果網友的社群媒體 帳號遭盜用，被他人蓄意發表不實論述、網路霸凌言論或行為，這其中會有舉證責任的困難，遭盜用者有時難以舉證反駁。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）統計，今年1月到11月1日，大馬共接獲8339起關於網路霸凌通報或檢舉案件，平均每天發生27起。