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阿塞德垮台 以軍空襲敘300次 否認戰車逼近大馬士革

編譯中心／綜合10日電
以色列戰車停在戈蘭高地與敘利亞交界處。（歐新社）
以色列戰車停在戈蘭高地與敘利亞交界處。（歐新社）

以色列10日空襲敘利亞軍事基地，整夜發動約200次襲擊，讓敘國陸軍資產化為烏有，敘利亞總統阿塞德8日垮台以來，以軍空襲敘國各地已超過300次；以國官員說，將加強空襲敘國存放先進武器地點，並在當地維持部署有限軍隊。

敘利亞阿塞德政府倒台，目前敘國由各方勢力割據，群龍無首。區域安全消息人士和垮台的敘國政府軍官員說，10日上午以軍大肆空襲敘國各地軍事設施和空軍基地，摧毀數10架直升機和飛機。美聯社報導，大馬士革及其郊區夜裡可聽見劇烈空襲，網路流傳照片顯示多個飛彈發射器、直升機和軍機被毀。

敘利亞人權瞭望台組織（SOHR）說，自從敘利亞阿塞德政權8日遭沙姆解放組織（HTS）領導的反抗軍推翻，以色列已在敘利亞各地執行逾300次空襲。以軍9日就空襲前敘國政府軍的陣地，包含大馬士革、敘南和沿海等地。

SOHR負責人阿布杜拉曼說，以軍空襲存放反戰車飛彈和防空武器的武器庫等，蓄意摧毀構成威脅的任何事物。以色列國防部長卡茲說，以軍將摧毀敘國全境的重型戰略性武器，包括地對空飛彈、防空系統、地對地飛彈、巡弋飛彈、長程火箭和岸防飛彈。

以色列已控制敘利亞境內一處約400平方公里緩衝區，是半世紀以來以軍首度進入敘利亞領土。該區是1973年開打的「贖罪日戰爭」隔年結束後設立，以方稱此舉意在防範阿塞德垮台後以色列遭受攻擊。以色列以往就曾在戰爭時，援引安全考量來奪取鄰國領土並無限期占領；1967年中東戰爭，以色列就從敘國奪下戈蘭高地。

SOHR和在敘利亞駐有記者的黎巴嫩馬雅丁電視台還指出，以色列正在敘黎邊境的敘利亞一側進軍，但此消息無法獲獨立核實。另有敘利亞安全消息人士10日向路透說，以軍對敘國的入侵已延伸至距離大馬士革25公里內，兵臨大馬士革西南方市鎮蓋泰納。

但以色列否認正朝大馬士革進軍。以軍發言人修夏尼說，有關以軍戰車向大馬士革前進的報導並非事實，以軍正部署在前述緩衝區內，並未離開。

敘利亞國營媒體報導，目前掌控大馬士革的反抗軍HTS已任命巴席爾為過渡政府領導人，這位敘利亞新總理將領導過渡政府運作至明年3月1日。HTS從2019年以來一直掌控敘國西北部伊德利布省廣大地區，在當地成立「救世政府」，巴席爾則是領導人。

敘利亞 以色列 大馬士革

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