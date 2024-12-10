內唐亞胡涉貪案首度出庭作證 駁斥指控「荒謬」

以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在法庭上駁斥針對他的貪腐指控，並稱其「荒謬」，成為以色列史上首位在任內面臨刑事審判的總理。

法新社和路透報導，法官上周裁定2019年被起訴的內唐亞胡必須每周作證三次，這使得內唐亞胡不得不在法院和距法院幾分鐘路程的以色列國防部 戰情室之間來回奔波。

他在法庭上作證約四小時，並將於明天繼續。他的軍事秘書兩度遞交書面訊息，第一次是要求休庭，並強調他作為總理必須兼顧雙重職責。

內唐亞胡在國家處於戰爭狀態下，面對三起案件，被控賄賂、欺詐和背信，以色列媒體稱這是「歷史性的日子」。

但內唐亞胡否認指控，他表示：「沒有貪腐，沒有欺詐。這一切簡直荒謬。」

這位右翼聯合黨（Likud）黨魁也痛批媒體，稱大多數以色列民眾是右翼，但媒體「98%站在對立面」，指控媒體多年來因為他的政策與推動巴勒斯坦建國的立場相悖，而不斷追擊他。

這場審判已經聽取多名證人的證詞，其中包括內唐亞胡的前貼身助手，他們的證詞不利於內唐亞胡。

當被問到這些指控造成多大困擾時，內唐亞胡表示：「如果我說這只是微不足道，那都算是言過其實了。我正忙於處理攸關世界大事的問題。」

內唐亞胡昨天在一場記者會上表示自己等待多年，才有機會陳述自己的立場。

他說：「這一天我等了八年，八年來一直想要說出真相，八年來等著徹底推翻這些荒謬且毫無根據的指控。」他稱這些案件是「無止境的獵巫行動」。

內唐亞胡對3位法官說：「但我也是一名總理…我正在帶領國家應對7個戰線的戰爭。我認為這兩件事是可以並行處理的。」

在法院外，內唐亞胡的支持者高喊「內唐亞胡，人民支持你」，而抗議者則高喊「比比（Bibi，內唐亞胡暱稱）進監獄 」。