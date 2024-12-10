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南韓前防長金龍顯自殺未遂 總統辦公室遭扣押搜索

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南韓前防長金龍顯看守所內自殺未遂 總統辦公室遭扣押搜索

編譯中心／即時報導
南韓12·3緊急戒嚴事態的主導者、前國防部長官金龍顯10日被批捕。金龍顯成為緊急戒嚴事態發生7日以來，首個因此事被批捕的人員。(路透)
南韓12·3緊急戒嚴事態的主導者、前國防部長官金龍顯10日被批捕。金龍顯成為緊急戒嚴事態發生7日以來，首個因此事被批捕的人員。(路透)

負責調查「12·3緊急戒嚴事件」的南韓警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團，11日凌晨以戒嚴當天指示限制人員出入國會為由，對警察廳長趙志浩和首爾警察廳長金峰植實施先行拘留。南韓國防部長官金龍顯因與緊急戒嚴事件相關的指控被批捕，成為緊急戒嚴事件發生以來，首個因此事被批捕的人員。最新消息傳出，金龍顯被送往首爾東部看守所後，企圖自殺未遂，並傳出特別搜查團已前往位於首爾市龍山區的總統辦公室，進行「扣押搜索」。

韓聯社報導，南韓前國防部長金龍顯遭控內亂遭拘留並逮捕，11日上午他在東部看守所企圖自殺未遂。

報導中指出，南韓警方特別調查小組11日上午也兵分多路突襲首爾龍山總統府和警察總部，不只搜索總統尹錫悅辦公室並進行扣押，而警察廳、首爾地方警察廳、國會警察單位均遭到搜索。

韓聯社報導指出，趙志浩和金峰植涉嫌指示警方封鎖國會大廈，阻止議員進入議會表決以推翻緊急戒嚴令。趙志浩涉嫌派遣警察前往中央選舉管理委員會，協助軍方執行緊急戒嚴令。

警方自行對其高層領導採取強制措施，尚屬首次。偵查團當天凌晨表示對趙志浩和金峰植先行拘留，並指控兩人涉嫌內亂罪。警方一名人士向韓聯社透露，根據「刑法」規定，涉嫌內亂罪屬於重罪，可被判處死刑，且兩人有毀滅證據的可能性，警方考慮這些因素後決定先行拘留。

趙志浩和金峰植已被押送至首爾南大門警察署監舍。

首爾中央地方法院負責逮捕必要性審理的法官就簽發逮捕證的理由表示，此舉考慮到對被指控的嫌疑辯解程度、所涉犯罪的嚴重程度和有毀滅證據之虞。

而南韓國會10日在全體會議上，以191人贊成、94人反對、3人棄權的投票結果，通過了要求迅速逮捕尹錫悅等八人的決議案。決議案強烈敦促迅速逮捕尹錫悅、前國防部長官金龍顯、前行政安全部長官李祥敏等人。

最大在野黨共同民主黨在決議案說明中表示，尹錫悅存在顛覆國會或使國會無法發揮職能的意圖，可列為內亂罪的頭目，有必要迅速將其逮捕。

南韓執政黨國民力量黨10日表示，正討論讓總統尹錫悅最快明年2月辭職，並於明年4或5月提前舉行總統選舉。路透報導，尹錫悅已為上周宣布戒嚴引發政治危機而道歉，並表示將由國民力量黨決定他的命運，但並未辭職。國民力量黨負責制定尹錫悅「有序」下台計畫的專案小組負責人李陽秀（譯音）表示，小組提出尹錫悅於明年2月或3月辭職，兩個月後舉行總統選舉構想。

尹錫悅因叛亂罪指控面臨刑事調查，也被禁止出境。南韓國會7日曾表決尹錫悅彈劾案，但因執政黨議員集體缺席杯葛，未能過關。在野黨準備發起第二次彈劾，國會預定14日進行表決。在野黨要求尹錫悅立刻辭職，並稱若彈劾仍無法過關，將繼續提出。

除了國會，南韓警方和檢方也以涉嫌內亂等罪名開始調查尹錫悅。紐約時報指出，目前不清楚檢警要如何訊問尹錫悅，以及他是否會被逮捕。如果尹錫悅被捕，將成為南韓史上第一個被捕的在任總統，引發總統被捕後是否還能執行職務等憲政問題。

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