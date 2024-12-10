流亡俄羅斯爽過新生活？阿塞德全球身家20億美元 莫斯科舅擁20套房

敘利亞總統阿塞德夫婦目前流亡俄羅斯，圖為俄國媒體畫面，顯示兩人初抵莫斯科。（取材自@amborin在X的照片）

以色列新消息報電子媒體Ynet News報導，敘利亞總統阿塞德 流亡俄羅斯 後，很可能和過去一樣享受奢華生活，畢竟阿塞德夫婦身家上看20億美元，資產遍布全球，而且一個舅舅光是在莫斯科，就有近20套公寓；新生活主要的挑戰可能會是阿塞德夫人艾斯瑪癌症 復發的治療狀況。

阿塞德夫婦有三名子女，長子24歲，最小的也有21歲。目前一家五口在莫斯科尋求庇護。

每日郵報引述美國國務院估算報導，阿塞德夫婦淨資產約20億美元，且分散在全球多處的銀行帳戶、空殼公司、避稅天堂和房地產投資，因此他們即使流亡國外，仍可能掌握龐大的財富。

不只如此，阿塞德在俄羅斯的舅舅馬赫盧夫（Mohammed Makhlouf），過去10年在莫斯科高級住宅區購入18套公寓，總價值接近4000萬美元。同區還有俄羅斯政要和富商。

而阿塞德很可能住在其中一套公寓，又或是普亭提供的安全住所。

對阿塞德一家來說，適應俄羅斯生活可能也沒有想像中困難，因為阿塞德家族長久以來對莫斯科很熟悉，即使他們並未住在當地過。阿塞德多次出訪莫斯科，長子哈菲茲在莫斯科讀大學，甚至用俄語完成畢業論文；去年艾斯瑪也曾到莫斯科參加長子畢業典禮。

不過，落荒而逃畢竟是羞辱之事，加上今年5月艾斯瑪證實癌症復發，這次是血癌，需要隔離且無法參加活動；如今外界也關注艾斯瑪在俄羅斯的治療將如何進行。艾斯瑪5年前曾罹患乳腺癌，已經治療康復。