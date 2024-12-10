疑巫術害死兒子 海地黑幫老大下令屠殺184人

海地太子港，一名警察正在巡邏。(路透)

海地人權團體「全國人權捍衛網絡」8日說，海地首都貧民窟太陽城中，一名黑幫老大懷疑有年長者使用巫術導致他的孩子生病，下令屠殺逾百人。

綜合路透和法新社報導，全國人權捍衛網絡（National Human Rights Defense Network）表示，所有被害者年齡都超過60歲。

全國人權捍衛網絡說，傑瑞米碼頭（Wharf Jeremie）黑幫首腦菲利克斯（Monel "Mikano" Felix）向一名巫毒祭司尋求建議，這名祭司指控當地的年長者透過巫術傷害小孩。菲利克斯在他的孩子生病後下令大屠殺。

人權團體說，幫派成員使用大砍刀和匕首，連續在6、7日屠殺年長者，總計100多人。

聯合國 人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，海地首都一名勢力龐大的黑幫領袖周末期間策畫的暴力事件，造成至少184人死亡。

太陽城（Cite Soleil）是海地首都太子港港口旁一個人口稠密的貧民窟，是海地最貧窮、最暴力的地區之一。

全國人權捍衛網絡說，菲利克斯的孩子7日下午死亡。

聯合國10月曾估計，菲利克斯的幫派成員人數約300人。