尹錫悅遭限制出境 南韓現任總統首例 警察廳長也遭境管

南韓首爾9日晚間國會外仍有大批民眾集會，呼籲國會議員立即彈劾總統尹錫悅。(路透)

對尹錫悅 上周突實施緊急戒嚴 令，南韓 法務部高官9日在國會法制．司法委員會證實，法務部已禁止尹錫悅出境。韓聯社等韓媒同日報導，這是南韓史上，現任總統被境管的首例。

此外，南韓檢方9日深夜以前國防部長金龍顯涉嫌內亂罪為由，向法院正式申請拘捕令。韓國廣播公司（KBS）報導，南韓警察廳國家搜查總部的非常戒嚴特別搜查團宣布，已於9日晚間針對警察廳長、首爾警察廳長、警察國會警備隊長、首都防衛司令官、陸軍特戰司令官實施出境禁令。

法務部出入境、外國人政策本部本部長裵祥業9日說，高位公職人員犯罪調查處當天下午向法務部提請禁止尹錫悅出境，法務部僅用30分鐘就予以批准。但這「並不特別」，法務部通常只要確認偵查機構提出的禁止出境申請，是否滿足形式上的要件後就會批准。

除公搜處，還有多個偵查機構向法務部提出禁止尹出境的申請，但該部未詳述是哪些機構。公搜處處長吳東運9日也在法制．司法委員會透露，該處考慮向法務部提出對第一夫人金建希禁止出境的申請。

自尹錫悅4日凌晨宣布解嚴以來，已有被拘留的金龍顯、前行政安全部部長李祥敏、在此次6小時短命戒嚴中擔任戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙及國防部國軍防諜司令部司令呂寅兄，因涉及這次事件被禁止出境。

另外，繼南韓檢方組成特別搜查本部立案調查尹錫悅被申告犯內亂罪後，南韓警察廳國家偵查本部特別偵查團團長禹鍾壽9日也說，警方不會設限調查對象的身分，暗示不排除調查尹錫悅。該偵查團已對金龍顯啟動調查。

最大在野黨共同民主黨9日也有新動作。韓媒東亞日報9日報導，該黨計畫定調國務總理韓悳洙為「內亂罪共犯」，以使他無法代行總統職權，藉此破壞執政黨代表（黨魁）韓東勳和韓悳洙打算共同行使尹錫悅總統權限的如意算盤，並已開始準備對韓悳洙的國會彈劾案。

韓東勳和韓悳洙8日聯合聲明稱，尹錫悅今後將不再介入包括外交在內的國政事務，然而國防部發言人金河奎說，三軍統帥權目前仍屬總統。立場明顯與「雙韓」聲明迥異。

訪日的美國防長奧斯丁9日說，美韓關係堅若磐石，今後也不會變。兩軍領導高層保持溝通。奧斯丁並堅信南韓必定能克服國內正面臨的政治挑戰，美方聚焦持續協防南韓。對北韓趁南韓當前政治危機發起挑釁的可能性，奧斯丁指出，美方正密切關注情勢發展，尚未發現平壤有做出挑釁的跡象。

此外，南韓一些大企業的工會威脅發動罷工，要求總統尹錫悅下台，南韓最大綜合工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）請求120萬工會成員進行「無限期罷工」，直到尹錫悅辭職。南韓汽車廠、列車營運業者、公立學校和醫院的工會勞工揚言，如果尹錫悅不下台，他們就要發動罷工。