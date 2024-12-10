敘利亞恐怖牢房囚逾10萬人 深入地底龐雜似迷宮
隨著阿塞德政權倒台，敘利亞監獄之中最惡名昭彰、有「人類屠宰場」恐怖別稱的賽德納亞軍事監獄（Saydnaya Prison）隨之曝光，發現竟有10萬囚犯受困於環境惡劣的地下牢房，多方擔心阿塞德政權垮台後，由於監獄環境惡劣不通風，又沒有人送遞飲食，在密室關押者可能死於飢渴或窒息等，惟苦於監獄結構複雜又重門深鎖，阻礙營救。
敘利亞內戰2011年爆發以來，政府軍已經逮捕數十萬人，關押環境被人權團體形容相當惡劣。該監獄位於大馬士革以北約30公里，有一個5層深的龐大地下建築群。《衛報》稱它宛若一座大迷宮，中心是一條從底層看似無盡頭的螺旋樓梯，圍繞樓梯的是通往3棟翼樓的式樣一致金屬大門。狹窄的牢房不足幾米寬卻容納了10多人，躺卧空間不足。
半島電視台報導、社群媒體流傳的影片顯示，人們試圖進入地下牢房更下層之處，一名男子持棍鑿破矮牆，露出後方一片漆黑的暗室，還有懵懂的小男孩跟媽媽一起被關押。路透報導示，反抗軍開槍破壞賽德納亞的牢房大門與門鎖，大量囚犯迅速湧向走廊。
BBC報導，在阿塞德的統治之下，成千上萬人在賽德納亞監獄遭受酷刑、性侵、大規模處決，許多人再也沒有出現，家屬往往多年以來，都不知道他們的生死。
總部位於土耳其的「賽德納亞監獄被拘留者和失蹤者協會」（ADMSP）2022年發布報告指出，賽德納亞「實際上是一座死亡集中營」。據估計，2011至2018年，逾3萬名被拘留者遭處決，或者因為酷刑折磨、缺乏醫療照顧或飢餓致死。根據少數獲釋囚犯說法，2018至2021年，還有至少500名囚犯被處決。
2017年，國際特赦組織形容賽德納亞是一座「人類屠宰場」，並且宣稱這些處決都獲得阿塞德政府最高層的授權。
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