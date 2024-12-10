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敘利亞恐怖牢房囚逾10萬人 深入地底龐雜似迷宮

編譯中心╱綜合9日電
一名男子9 日看著敘利亞大馬士革北部臭名昭著的賽德納亞軍事監獄的一個房間。(美聯社)
一名男子9 日看著敘利亞大馬士革北部臭名昭著的賽德納亞軍事監獄的一個房間。(美聯社)

隨著阿塞德政權倒台，敘利亞監獄之中最惡名昭彰、有「人類屠宰場」恐怖別稱的賽德納亞軍事監獄（Saydnaya Prison）隨之曝光，發現竟有10萬囚犯受困於環境惡劣的地下牢房，多方擔心阿塞德政權垮台後，由於監獄環境惡劣不通風，又沒有人送遞飲食，在密室關押者可能死於飢渴或窒息等，惟苦於監獄結構複雜又重門深鎖，阻礙營救。

敘利亞內戰2011年爆發以來，政府軍已經逮捕數十萬人，關押環境被人權團體形容相當惡劣。該監獄位於大馬士革以北約30公里，有一個5層深的龐大地下建築群。《衛報》稱它宛若一座大迷宮，中心是一條從底層看似無盡頭的螺旋樓梯，圍繞樓梯的是通往3棟翼樓的式樣一致金屬大門。狹窄的牢房不足幾米寬卻容納了10多人，躺卧空間不足。

半島電視台報導、社群媒體流傳的影片顯示，人們試圖進入地下牢房更下層之處，一名男子持棍鑿破矮牆，露出後方一片漆黑的暗室，還有懵懂的小男孩跟媽媽一起被關押。路透報導示，反抗軍開槍破壞賽德納亞的牢房大門與門鎖，大量囚犯迅速湧向走廊。

BBC報導，在阿塞德的統治之下，成千上萬人在賽德納亞監獄遭受酷刑、性侵、大規模處決，許多人再也沒有出現，家屬往往多年以來，都不知道他們的生死。

總部位於土耳其的「賽德納亞監獄被拘留者和失蹤者協會」（ADMSP）2022年發布報告指出，賽德納亞「實際上是一座死亡集中營」。據估計，2011至2018年，逾3萬名被拘留者遭處決，或者因為酷刑折磨、缺乏醫療照顧或飢餓致死。根據少數獲釋囚犯說法，2018至2021年，還有至少500名囚犯被處決。

2017年，國際特赦組織形容賽德納亞是一座「人類屠宰場」，並且宣稱這些處決都獲得阿塞德政府最高層的授權。

監獄 阿塞德 敘利亞

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