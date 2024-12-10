法拉利、藍寶堅尼等40台豪車...阿塞德帶不走的寶貝

敘利亞總統阿塞德收藏超過數十輛豪車被反抗軍發現，其中包括價值超過300萬美元的法拉利F50。(取材自Ｘ平台)

敘利亞 反抗軍迅速攻陷大馬士革 ，敘利亞總統阿塞德 逃亡俄羅斯尋求庇護，而他收藏超過40台豪車也被人曝光，其中不乏行情超過300萬美元的法拉利F50，還有許多昂貴名車。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在位於大馬士革主宮殿附近一處車庫，放有阿塞德收藏數十台豪車。

一段經過核實的影片顯示，這座大型車庫有超過40輛豪車，包括大紅色法拉利F50、法拉利F430、藍寶堅尼LM002、藍寶堅尼Countach、DB9、奧迪R8、賓士SLS、勞斯萊斯Phantom、賓利Continental GT與奧迪Q8；其中至少一輛有大馬士革車牌。

外電報導，阿塞德與家人倉皇出走俄羅斯尋求庇護，有些家族高層則下落不明，比如阿塞德弟弟、第4裝甲師指揮官馬赫．阿塞德（Maher al-Assad）；而馬赫的豪宅地下藏著龐大逃生密道也在反抗軍突襲下曝光。

社群平台一段由反抗軍拍攝的影片顯示，在馬赫的豪宅內部，一座白色旋轉樓梯向下延伸通往地道，下去之後還有兩座樓梯通往更深的灰白色地下空間，內部空間寬敞，而且配有高挑弧形的天花板。

這段影片配有一段字幕：「馬赫阿塞德的豪宅下方發現大型地道系統，寬敞到足以讓裝滿芬乃他林毒品和黃金的卡車通行。」

另外一段影片描述，內部設備齊全，「配備通風系統、客廳、臥室、鎖和金屬門」，還有許多深達幾層樓的階梯，通往不同房室的廊道長達好幾英里（1英里約1.6公里）。

據俄羅斯方面消息，在敘利亞首都大馬士革被反抗軍攻陷後，阿塞德下令和平移交政權便辭去總統職務，與家人飛往莫斯科尋求庇護，但是他的弟弟馬赫目前下落不明。