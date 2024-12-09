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歐盟科學家：今年確定將成史上最熱一年 高溫至少延續至明年初

編譯易起宇／綜合外電
歐盟氣候監測機構C3S表示，今年已確定將成為史上最熱的一年。 （美聯社）
歐盟氣候監測機構C3S表示，今年已確定將成為史上最熱的一年。 （美聯社）

歐盟科學家9日表示，今年將成為有紀錄來全世界最熱的一年，且異常高溫將至少持續到明年的頭幾個月。聯合國兩周前的氣候會談才剛就一項3,000億美元的打擊氣候變遷方案達成協議，但卻被貧窮國家抨擊規模不足以彌補飆升的氣候相關災損。

路透報導，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變遷服務（C3S）表示，今年1至11月的數據已確定今年肯定會是有紀錄來最熱的一年，且首次全球均溫比工業革命前的1850～1900年高出攝氏1.5度。先前的最熱紀錄是2023年。上個月也已成為歷來次熱的11月，僅次於去年同期。

C3S氣候研究員尼可拉斯表示：「全球氣溫仍處在接近紀錄高點領域，而且至少還會再維持幾個月。」

極端氣候今年橫掃全球各地，義大利和南美洲遭遇嚴重乾旱，尼泊爾、蘇丹和歐洲的致命洪水，墨西哥、馬利和沙烏地阿拉伯殺死數千人的熱浪，美國和菲律賓的嚴重風災。科學研究已證實，以上災難都有來自人類導致的氣候變遷的影響。

燃燒化石燃料排放的二氧化碳是造成氣候變遷的主因。儘管許多國家都做過環保宣言，但今年全球二氧化碳排放仍料將創下紀錄新高。

科學家也正在觀測反聖嬰現象是否會在明年形成，那將可能會使全球氣溫略微降溫，雖然無法阻止排放導致的長期暖化趨勢。在聖嬰現象今年稍早結束後，目前全球處於中立狀態。

氣候變遷 歐盟 聖嬰

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