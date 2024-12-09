南韓執政黨：尹錫悅不再處理國政 在野誓言12/14成功彈劾

南韓總統尹錫悅上周宣布的戒嚴令引發眾怒，民眾在全國各地發起一系列的街頭抗議。（路透）

南韓 執政黨黨魁韓東勳8日和國務總理韓悳洙會面，會後指稱，總統尹錫悅 自即日起至卸任前，將不再處理包含外交在內的國政事務，執政黨並將有序地推動他提前卸任，但國會議長禹元植表示，總統職權由總理與執政黨共同行使，明顯違憲。

自上周突發戒嚴又解嚴以來，韓東勳8日與韓悳洙已二度會面。兩人當天上午會後在首爾的該黨中央黨部發布聯合聲明，提到今後將透過有序的總統提前卸任方式，盡量減輕對國家和人民造成的混亂並穩定政局，以重新鞏固南韓的自由民主。

韓東勳表示，多數國民認為尹錫悅在2027年5月卸任前已無法正常施政，對他是否要提前卸任，執政黨內部將在商討後盡快公布具體方案；對相關調查及究責，政府與執政黨不會迴護任何人，包含尹錫悅。韓東勳接下來將每周與總理定期會面至少一次，避免國政空轉。

無黨籍國會議長禹元植則建議，立即停止尹錫悅的職務並舉行朝野會談，他並質疑總統職權由總理與執政黨共同行使明顯違憲，「總統的權力不是在他的口袋內，權力移交不能由他自行決定」。

對此，韓東勳8日指稱，執政黨黨魁並不能行使國家行政權，而是由總理將代為處理國務，執政黨與政府間密切協商很自然。韓悳洙也對在野黨喊話稱政府將放軟姿態，請求國會配合施政。

南韓最大在野黨代表李在明 8日則開記者會批評執政黨及政府毀憲亂政。他表示，總統都還未出來宣布，韓東勳及韓悳洙就聲明稱尹錫悅將退到第二線，以及總統職權由總理與執政黨黨魁行使，「不理解如何能講出這種光怪陸離的官方聲明」。李在明誓言，一定要在14日彈劾尹錫悅成功。

南韓短命戒嚴所引發的政治危機，不僅造成國政空轉，也使外界質疑搖搖欲墜的尹錫悅政府是否仍有能力執行其重大經濟政策，以及因應川普就任美國總統後所帶來的貿易挑戰。

在南韓混亂政局中，能源政策將首當其衝，包括價值數十億美元的捷克核電廠協議以及東海深海氣田的開發等計畫，將面臨更多不確定性。

尹錫悅上任後的首要任務之一就是振興國家核能產業，除了延長國內核電廠的服役年限外，他還想將南韓定位為核電產業的全球領導者，除了拿到大約169億美元的捷克核電廠建造合約外，還計畫到2030年總共出口十座核子反應爐。然而，正在進行的彈劾程序引發了外界懷疑這些核能計畫的前景。

東海氣田計畫也陷入停滯，尹錫悅政府今年6月宣布的東海氣田開發案是邁向能源安全的關鍵一步，但該計畫已遭反對黨的強烈抵制。上個月民主黨砍掉了此計畫2025年497億韓元(約3487萬美元)的預算，實際上凍結了其進展。