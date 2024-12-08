南韓偶像應援手燈點亮抗議現場 年輕人捨棄蠟燭用「不滅燈光」表決心

南韓民眾7日聚集國會外抗議，許多人舉著偶像應援手燈，取代過去彈劾抗議使用的蠟燭。(新華社)

南韓 媒體edaily報導，南韓戒嚴之亂震盪全國，國會7日彈劾尹錫悅 遭執政黨國民力量黨杯葛因而未通過，引爆約100萬人聚集國會所在的汝矣島和光化門表達抗議，現場還有不少年輕人高舉偶像應援手燈，藉此表達心聲也引發熱議。

南韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）7日在下午3時在國會前舉行「全國燭光遊行」，主辦單位原先預估約有20萬人參加，沒想到人數大爆炸，甚至遠超警方的非官方估計人數，估計有100萬人現身。

當日，隨著議長禹元植宣布表決人數未達標而未通過後，現場爆出激烈怒吼，高呼「解散國民力量黨」、「國民力量黨是內戰煽動者」等，甚至有民眾情緒激動到落淚。

而在這場大規模集會中，年輕族群的抗議文化也引起社會注意。

過去在南韓的抗議集會都是手舉蠟燭，不過這次可見許多MZ世代高舉原本應援偶像的手燈，或是頭帶LED應援燈，還有人自備螢光棒，他們與中老年抗議者站在一起表達自身訴求。五顏六色的燈光也讓原先嚴肅集會的氣氛升溫。MZ世代泛指千禧世代到Z世代的族群，大約出生於1981年至2010年之間。

一名20多歲、拿著偶像應援棒的民眾表示，「我認為這種抗議文化實際上可以鼓勵更多人參與集會」，並補充這也比激進抗議實際上更為安全。

還有一名20多歲女性與兩名朋友，分別拿著三根不同的偶像螢光棒參加集會，她說，「在彈劾前總統朴槿惠的抗議活動中，我拿著蠟燭出來，但燭火很容易被風吹熄滅，所以這次我帶了應援棒，這是想讓那些人看到，即使在冬天的寒風中，我們的決心依然不滅。」

朴槿惠2016年因收受賄賂、放任閨密崔順實干政等醜聞，被國會彈劾。