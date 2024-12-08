南韓前防長金龍顯涉叛國被捕 在野11日再提彈劾尹錫悅

韓聯社報導，南韓檢方8日上午(韓國時間)以涉嫌叛國等罪名逮捕前國防部長金龍顯。(路透)

南韓總統尹錫悅 挺過7日彈劾 案投票 ，他所屬的執政黨國民力量黨大部分議員離席，拒絕與在野黨一起罷免他，國會議長延至當地晚間9時30分(美東上午7時30分)左右宣布投票結果，投票數僅195票未達法定人數，彈劾案沒有通過。尹錫悅短命戒嚴引起的政治風波，繼續在擴大中。

據路透7日報導，南韓總統尹錫悅表示，他將盡快離職。這個消息也得到尹錫悅所在的執政黨國民力量黨黨首韓東勳的確認。路透引用韓東勳的話說，尹錫悅總統基本上已經同意提前離職。韓東勳還說，他們將為尹錫悅離任作出有序的安排。

再據最新韓聯社報導，南韓檢方於當地時間8日上午以涉嫌叛國等罪名逮捕前國防部長金龍顯。

YTN News報導，金龍顯在8日凌晨主動到檢察廳接受調查，隨後因涉嫌叛國等罪名被檢方逮捕，且行動裝置也已經被查扣。

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，讓全國陷入混亂，官員證實是由時任國防部長金龍顯直接建議戒嚴。

在7日的彈劾投票進行之前，南韓國民議會就反對黨提出的彈劾尹錫悅的議案進行投票表決，由於保守派執政黨大多數議員的抵制，議案未能通過。隨後，首爾再次爆發民眾抗議活動，要求尹錫悅總統辭職。

南韓國會7日針對彈劾總統尹錫悅進行投票，群眾聚集國會外抗議，手持「尹錫悅滾蛋」等標語。(美聯社)

在尹錫悅3日意外頒布短暫6小時戒嚴震驚世界四天後，國民議會就彈劾動議進行投票。由於執政黨抵制投票，彈劾案未能跨越暫停總統職務所需的200票門檻。

投票過程出現長時間對峙。總統彈劾案需國會總數300席中，三分之二以上議員支持才能通過，目前國會在野黨席次為192席，國民力量黨108席裡至少需八人倒戈，彈劾案才有機會通過。

最後，儘管192名在野黨議員全部投票支持彈劾，國民力量黨也有三名議員投票，但其他執政黨議員全都抵制，彈劾案沒有通過。

南韓國會議長禹元植7日宣布彈劾案不成立。(美聯社)

最大在野黨的共同民主黨事前已經揚言，如果彈劾案這次不過，將於11日再次推動。

尹錫悅所在的保守派拒絕投票支持彈劾動議，因為如果他下台，那麼隨之而來的將會是提前大選，這可能會讓他們的政治對手在提前選舉中取得重大勝利。

在7日稍早，尹錫悅發表電視談話，就戒嚴令事件導致韓國陷入政治危機道歉，並表示將讓執政黨決定自己的命運。他在只有短短兩分鐘的談話中表示：「我誠摯地向國民道歉」，「我不會就宣布戒嚴令逃避法律和政治責任。我將讓執政黨來決定如何穩定未來的國家事務，包括我的任期」。

同日稍早，在一項任命特別檢察官針對第一夫人金建希涉嫌操縱股票和干預選舉提名進行調查的特檢法案中，票數結果為198票贊成，102票反對，未達門檻，並未通過。