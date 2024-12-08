我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

世局晦暗、法國情痛苦…巴黎聖母院「浴火重生」成對比

編譯潘勛／綜合報導
圖為重修後的巴黎聖母院洗禮堂金碧輝煌，美輪美奐。(路透)
圖為重修後的巴黎聖母院洗禮堂金碧輝煌，美輪美奐。(路透)

五年前因大火幾乎完全摧毀的巴黎歷史建築物「聖母院」(Notre Dame Cathedral)7日重新對外開放，美國總統當選人川普等眾多世界政要均參加重啟典禮，以任何角度來看，聖母院修復都告成功；但當前法國乃至整個世界局勢晦暗，戰爭仍在烏克蘭、中東肆虐，美國為首的世界秩序進入轉折點，與光芒四射的聖母院恰成鮮明對比。

華爾街日報(WSJ)報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)面對滿座的來賓致詞說，聖母院當晚鐘聲再響，象徵國家及世界應重返歡樂。

聖母院能浴火重生，堪稱奇蹟，象徵全法國及世界合作，要達成單一目標還是辦得到的。

但對川普而言，重啟典禮代表他重返世界舞台；他稍早與馬克宏及烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)舉行會談，是他再度當選美國總統以來首度。川普曾質疑歐洲盟友，說他們若不再多所貢獻，華府不想再支撐歐洲的安全架構，而引發全歐洲領袖的焦慮；他另揚言施加關稅，可能傷及歐洲經濟。

川普在會談前表示，目前這個世界可以說有些發瘋，他要談到這件事。澤倫斯基則在X社媒平台貼文表示，川普的決心一如既往，都是要俄烏戰爭盡快、盡可能以公平方式結束。

聖母院重開的時機適逢法國國情痛苦，經濟近乎停滯，公共財政紊亂；過去一周因國會投下不信任票，為1962年來首度，政府垮台，為此重開典禮蒙上陰影。

對馬克宏而言，聖母院快速、按目標重建成功，是想肯定他的法國願景，也就是不僅能擺脫歷史負擔、揮之不散的宿命感，還是新創國度，供能幹的有志之士發揮才華，也能成為世界最豪富人士的家。

但很多反對馬克宏的人，包括街頭抗議者到國會議員們，看待聖母院重啟的眼光並不相同，他們認為修復聖母院是在掩飾全法社會更深沈的朽壞跡象，尤其是貧富差距拉大。很多法國人注意到從醫院到學校等各類公共服務，品質正在下降，而聖母院倒是由灰燼中再起。

一名60歲法國建築工柯爾蒙(Eric Cormont)表示，聖母院能這麼快重建讓他訝異，但他對馬克宏籌辦的重啟典禮一點兒興趣也沒有。他表示，馬克宏滿嘴只談聖母院，但國家現況一團糟。

圖為重開的巴黎聖母院用法語打出「謝謝你」字樣，在夜幕中尤其耀眼。(路透)
圖為重開的巴黎聖母院用法語打出「謝謝你」字樣，在夜幕中尤其耀眼。(路透)

馬克宏 川普 澤倫斯基

上一則

巴黎聖母院重啟 川普提前返世界舞台 各國領袖欲「化敵為友」對談

下一則

大馬士革機場癱瘓混亂 旅客亂竄登機口、員工幾乎消失

延伸閱讀

民調：養狗選民多支持川普 女性貓奴挺賀錦麗

民調：養狗選民多支持川普 女性貓奴挺賀錦麗
川普受邀聖母院重建開幕「重返世界舞台」 馬克宏熱情招待

川普受邀聖母院重建開幕「重返世界舞台」 馬克宏熱情招待
世局晦暗、法經濟近乎停滯 巴黎聖母院「浴火重生」成對比

世局晦暗、法經濟近乎停滯 巴黎聖母院「浴火重生」成對比
川普與法烏領袖3邊會談 商討俄烏戰爭等關鍵議題

川普與法烏領袖3邊會談 商討俄烏戰爭等關鍵議題

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元