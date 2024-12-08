世局晦暗、法國情痛苦…巴黎聖母院「浴火重生」成對比

圖為重修後的巴黎聖母院洗禮堂金碧輝煌，美輪美奐。(路透)

五年前因大火幾乎完全摧毀的巴黎歷史建築物「聖母院」(Notre Dame Cathedral)7日重新對外開放，美國總統當選人川普 等眾多世界政要均參加重啟典禮，以任何角度來看，聖母院修復都告成功；但當前法國乃至整個世界局勢晦暗，戰爭仍在烏克蘭、中東肆虐，美國為首的世界秩序進入轉折點，與光芒四射的聖母院恰成鮮明對比。

華爾街日報(WSJ)報導，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)面對滿座的來賓致詞說，聖母院當晚鐘聲再響，象徵國家及世界應重返歡樂。

聖母院能浴火重生，堪稱奇蹟，象徵全法國及世界合作，要達成單一目標還是辦得到的。

但對川普而言，重啟典禮代表他重返世界舞台；他稍早與馬克宏及烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)舉行會談，是他再度當選美國總統以來首度。川普曾質疑歐洲盟友，說他們若不再多所貢獻，華府不想再支撐歐洲的安全架構，而引發全歐洲領袖的焦慮；他另揚言施加關稅，可能傷及歐洲經濟。

川普在會談前表示，目前這個世界可以說有些發瘋，他要談到這件事。澤倫斯基則在X社媒平台貼文表示，川普的決心一如既往，都是要俄烏戰爭盡快、盡可能以公平方式結束。

聖母院重開的時機適逢法國國情痛苦，經濟近乎停滯，公共財政紊亂；過去一周因國會投下不信任票，為1962年來首度，政府垮台，為此重開典禮蒙上陰影。

對馬克宏而言，聖母院快速、按目標重建成功，是想肯定他的法國願景，也就是不僅能擺脫歷史負擔、揮之不散的宿命感，還是新創國度，供能幹的有志之士發揮才華，也能成為世界最豪富人士的家。

但很多反對馬克宏的人，包括街頭抗議者到國會議員們，看待聖母院重啟的眼光並不相同，他們認為修復聖母院是在掩飾全法社會更深沈的朽壞跡象，尤其是貧富差距拉大。很多法國人注意到從醫院到學校等各類公共服務，品質正在下降，而聖母院倒是由灰燼中再起。