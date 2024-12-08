巴黎聖母院重啟 川普提前返世界舞台 各國領袖欲「化敵為友」對談

川普(前左二)再度當選總統以來，包括馬克宏等各國領導人爭先恐後向白宮新主人遞出橄欖枝，一些在過去批評過川普的領導人也希望化敵為友。圖為川普7日在出席巴黎聖母院重開儀式時與主教寒暄。(歐新社)

總統當選人川普 離上任還有一個多月時間，卻已經提前重返世界舞台，受邀參加巴黎聖母院(Notre Dame)重建開幕儀式，各國領袖紛紛遞出橄欖枝，要與川普化敵為友，爭取直接對話的機會。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普抵達愛麗榭宮(Élysée Palace)前，早早鋪上紅地毯，擺出全套儀仗隊，以國家元首規格接待尚未就任的川普，可見法國政府對川普的重視。

儘管風雨交加，川普遲到40分鐘，但法國總統馬克宏 一看到川普，猶如老友重聚，兩人握手言歡、合影留念，完全把過去針鋒相對的不愉快經驗全都拋諸腦後。

馬克宏向川普表達歡迎之意：「總統先生您五年後歸來，我們非常高興，這是法國人民極大榮幸。」 川普則以美法兩國合作關係回應：「我們在防守與進攻方面的合作，取得諸多成就，現在世界看起來確實有些瘋狂，但我們會共同商討對策。」

隨後馬克宏以東道主身分接待川普與烏克蘭 總統澤倫斯基，爭取美國繼續提供烏克蘭援助，就在三人會晤前，西方匿名官員坦承，聖母院開幕儀式確實大有幫助；他說：「川普勝選後，他們雖然通過電話，但直接見面肯定很重要，如此才能針對世界局勢溝通並為川普上任預作準備。」

報導指出，川普當選以來，包括馬克宏等國際領導人爭先恐後向白宮新主人遞出橄欖枝，唯恐孤立主義、美國優先等政策，讓川普退出捍衛全球民主的西方陣營；荷蘭籍北約秘書長呂特(Mark Rutte)也在上個月前往佛州，呼籲川普繼續支持烏克蘭。

同時川普也藉著出席巴黎聖母院開幕儀式，先後與約50名外國領袖或高層會面，包括在教堂內與英國威廉王子(Prince William)握手，隨後又前往英國駐巴黎大使官邸拜會。

川普政權交接團隊發言人羅傑斯(Taylor Rogers)指出：「外國領導人拜會川普總統，因為他們知道他會憑藉實力來恢復和平，並重新奪回美國在世界舞台上的主導地位。」