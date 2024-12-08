我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

巴黎聖母院重啟 川普提前返世界舞台 各國領袖欲「化敵為友」對談

編譯俞仲慈／綜合報導
川普(前左二)再度當選總統以來，包括馬克宏等各國領導人爭先恐後向白宮新主人遞出橄欖枝，一些在過去批評過川普的領導人也希望化敵為友。圖為川普7日在出席巴黎聖母院重開儀式時與主教寒暄。(歐新社)
川普(前左二)再度當選總統以來，包括馬克宏等各國領導人爭先恐後向白宮新主人遞出橄欖枝，一些在過去批評過川普的領導人也希望化敵為友。圖為川普7日在出席巴黎聖母院重開儀式時與主教寒暄。(歐新社)

總統當選人川普離上任還有一個多月時間，卻已經提前重返世界舞台，受邀參加巴黎聖母院(Notre Dame)重建開幕儀式，各國領袖紛紛遞出橄欖枝，要與川普化敵為友，爭取直接對話的機會。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普抵達愛麗榭宮(Élysée Palace)前，早早鋪上紅地毯，擺出全套儀仗隊，以國家元首規格接待尚未就任的川普，可見法國政府對川普的重視。

儘管風雨交加，川普遲到40分鐘，但法國總統馬克宏一看到川普，猶如老友重聚，兩人握手言歡、合影留念，完全把過去針鋒相對的不愉快經驗全都拋諸腦後。

馬克宏向川普表達歡迎之意：「總統先生您五年後歸來，我們非常高興，這是法國人民極大榮幸。」 川普則以美法兩國合作關係回應：「我們在防守與進攻方面的合作，取得諸多成就，現在世界看起來確實有些瘋狂，但我們會共同商討對策。」

隨後馬克宏以東道主身分接待川普與烏克蘭總統澤倫斯基，爭取美國繼續提供烏克蘭援助，就在三人會晤前，西方匿名官員坦承，聖母院開幕儀式確實大有幫助；他說：「川普勝選後，他們雖然通過電話，但直接見面肯定很重要，如此才能針對世界局勢溝通並為川普上任預作準備。」

報導指出，川普當選以來，包括馬克宏等國際領導人爭先恐後向白宮新主人遞出橄欖枝，唯恐孤立主義、美國優先等政策，讓川普退出捍衛全球民主的西方陣營；荷蘭籍北約秘書長呂特(Mark Rutte)也在上個月前往佛州，呼籲川普繼續支持烏克蘭。

同時川普也藉著出席巴黎聖母院開幕儀式，先後與約50名外國領袖或高層會面，包括在教堂內與英國威廉王子(Prince William)握手，隨後又前往英國駐巴黎大使官邸拜會。

川普政權交接團隊發言人羅傑斯(Taylor Rogers)指出：「外國領導人拜會川普總統，因為他們知道他會憑藉實力來恢復和平，並重新奪回美國在世界舞台上的主導地位。」

川普 馬克宏 烏克蘭

上一則

尹錫悅惹民怨 為何仍獲執政黨議員力保？韓媒分析1關鍵

下一則

世局晦暗、法國情痛苦…巴黎聖母院「浴火重生」成對比

延伸閱讀

民調：養狗選民多支持川普 女性貓奴挺賀錦麗

民調：養狗選民多支持川普 女性貓奴挺賀錦麗
川普受邀聖母院重建開幕「重返世界舞台」 馬克宏熱情招待

川普受邀聖母院重建開幕「重返世界舞台」 馬克宏熱情招待
川普與法烏領袖3邊會談 商討俄烏戰爭等關鍵議題

川普與法烏領袖3邊會談 商討俄烏戰爭等關鍵議題
「這不是我們的戰爭」 川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

「這不是我們的戰爭」 川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元