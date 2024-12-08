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不顧反對… 歐盟與南美4國達自貿協定 法國誓言阻撓

編譯中心／綜合7日電
法國農民今年已多次抗議廉價農產品湧入。圖為法國葡萄酒商11月30日在南部卡爾卡松示威。(歐新社)
法國農民今年已多次抗議廉價農產品湧入。圖為法國葡萄酒商11月30日在南部卡爾卡松示威。(歐新社)

經過25年的談判，巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭4國組成的南方共同市場（Mercosur）和歐盟6日宣布達成自由貿易協定，除了消除約40億歐元(約42億美元)的關稅、互相開放市場，歐盟方更標舉這個史上最大雙邊貿易協定具地緣政經意義。但仍缺少條約簽署和生效的重要步驟，其中法國是這一倡議的主要反對者，誓言要阻撓該協議獲得批准。

中央社報導，涵蓋7億人口市場的「歐盟-南方共同市場夥伴協定」（EU-Mercosur Partnership Agreement），6日在雙方政府領導人出席的記者會上宣告完成最後協商。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、南美集團其他領導人及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）都出席會議。

范德賴恩表示，6日對南方共同市場和歐洲來說都是個好日子，是雙邊創建共同未來的歷史性時刻，彼此應確保協定承諾的一切將有助於未來世代。

自由貿易協定規定降低雙邊貿易關稅和促進投資，利用南美和歐洲之間的貿易，成為在中國和美國之間日益兩極分化的世界加強這兩個地區的工具；預計川普（Donald Trump）明年1月就任美國總統後，美國將進入一個更強化保護主義的階段。

范德賴恩5日在社群媒體X平台表示，此協定是世界上有史以來最大的貿易和投資夥伴關係，創造了一個擁有7億人口的市場。

法國政府則在X平台上，重申反對自由貿易協定的立場，稱目前還無法接受此協定。

由於農業生產者強烈抗議，法國一直反對南方共同市場和歐盟達成自由貿易協定。

據報導，歐盟與拉美四國談成自貿協定最終版，標舉地緣政經意義。這四個拉丁美洲國家富含礦產，對歐盟近年致力降低對中國關鍵原物料依賴的經濟安全戰略具有重要地位。該協定本質為自由貿易協定（FTA），除了有利於歐盟取的拉美原物料，並將移除涵蓋91%歐盟出口至Mercosur四國的產品關稅。

歐盟是南方市場國家最大的貿易和投資來源，據執委會資料，2023年雙方貿易額約1094億歐元。

歐盟 投資 關稅

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