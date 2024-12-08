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韓第一夫人「金建希獨檢法」差2票未達門檻 遭國會否決

編譯周辰陽／綜合報導
南韓第一夫人金建希。(美聯社資料照片)
南韓第一夫人金建希。(美聯社資料照片)

南韓國會當地時間7日召開全體會議，就調查第一夫人金建希的「金建希獨檢法」與總統尹錫悅彈劾案進行表決，先登場的「金建希獨檢法」以兩票之差未達門檻遭到否決，也是第三度在國會遭否決。

「金建希獨檢法」要求任命一名特別檢察官，調查涉及第一夫人的兩項關鍵指控，一項是涉嫌參與操縱股價案，另一項透過權力掮客干預選舉提名。包括最大在野黨共同民主黨在內，南韓國會在野各黨認為，在尹錫悅干預下，南韓調查機關對於涉及金建希的各項指控故意放水，因此需要訂立專法，由獨立檢察官進行調查。

金建希獨檢法如獲通過，將調查金建希涉嫌參與操縱股價獲利，以及干預選舉、向未授權人士洩露機密資訊等行為。另外，儘管反腐敗法規定公職人員不得接受貴重禮物，但在野各黨猛烈批評檢方，未能以操縱股價與收受昂貴迪奧名牌包等罪名起訴金建希。

金建希獨檢法案由共同民主黨等在野黨主導推動，2月與10月兩度遭尹錫悅行使否決權。按照南韓法規，對於總統行使否決權的法案，須有過半數國會議員出席，並且獲得出席國會議員2/3以上投下贊成票才能通過。這意味即便執政的國民力量黨集體缺席，在野勢力也可單獨表決通過此案。

國民力量黨在表決前就決定，對兩案都投下反對票。先表決的「金建希獨檢法」得到了198張贊成票、102張反對票，兩票之差未達所需的200票通過門檻，遭到否決。而國民力量黨隨後幾乎全體離場，杯葛尹錫悅彈劾案。

南韓第一夫人金建希（左）。(歐新社)
南韓第一夫人金建希（左）。(歐新社)

尹錫悅 南韓 民主黨

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