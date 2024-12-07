南韓執政黨議員離場杯葛 國會議長宣布尹錫悅彈劾案闖關失敗

南韓總統尹錫悅7日發表演說。（美聯社）

南韓 國會7日下午開會表決總統尹錫悅 的彈劾 動議，但在涉及南韓第一夫人的金建希特檢案表決結束後，執政黨國民力量黨絕大多數國會議員離開議事廳杯葛彈劾案投票。南韓中央日報報導，國會議長禹元植已宣布，彈劾動議表決僅195名議員投票，並未通過。

韓聯社報導，南韓國會要通過尹錫悅彈劾動議，需要全體議員三分之二席次贊成；目前在野陣營在國會共192席，因此他們至少需要8名國民力量黨國會議員支持。

尹錫悅彈劾動議表決前，300席的南韓國會先以198票贊成，102票反對，否決金建希特檢法案；該法案須需出席國會全會議員的三分之二以上投贊成票才通過，該法案要求指派特別檢察官來調查金建希涉及的操縱股價等關鍵指控。

英國廣播公司（BBC）報導，國民力量黨議員在前述特檢法案表決後紛紛離場，只剩安哲秀一人，另有2名國民力量黨議員在彈劾表決前又回到議場，但其中一人投下反對票。

這次彈劾案源自尹錫悅3日晚間突然短暫企圖實施戒嚴，令南韓陷入政治動盪。尹錫悅7日稍早透過電視發布簡短演說，對南韓全國就這次戒嚴引發公眾焦慮致歉，也承諾不會再度嘗試戒嚴。

尹錫悅說他身為總統，當時出於迫切感而宣布戒嚴，但在此過程中給南韓國民造成不安和不便，為此誠摯向深感不安的國民道歉。尹錫悅未提到是否辭職，僅說他會「交由黨內決定穩定政局方案，包括決定我的任期」，並說不會規避宣布戒嚴的相關政治和法律責任。

主要在野黨共同民主黨和5個小黨此前提交總統彈劾動議，主張尹錫悅的戒嚴宣布構成違反憲法等其他法律。