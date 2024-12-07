有這種校友很可恥 尹錫悅高中母校學生被迫改穿便服

尹錫悅2021年回母校冲岩高中探望學弟。(截自YouTube)

南韓 總統尹錫悅 和2名高中校友、國防部長金龍顯和行政安全部長李祥敏共同謀畫緊急戒嚴 令，引發各界撻伐，3人都畢業於首爾市的沖岩高中，學校因此收到大批投訴，校車司機也成為民眾痛罵對象，該校學生也改穿便服，以免成為民眾洩憤目標。

綜合媒體報導，私立的冲岩高中在學業上並不出名，但有名牌光環。上述巧合引發網路上各種陰謀論瘋傳，甚至迫使這所學校對如今這些名譽掃地的校友發表公開譴責。

由於相關人士都畢業於沖岩高中，這次戒嚴也被南韓媒體冠以「沖岩高中家族的親衛政變」。

南韓「時事雜誌」（Sisa Journal）寫道：「12月3日的戒嚴：背後是冲岩派。」南韓「世界日報」也質疑：「這是『冲岩派』發動的政變嗎？」

目前還沒有證據顯示，這幾人的校友關係，在這場企圖關閉國會、堪稱災難的賭注中扮演任何角色。李祥敏也否認與其他人的校友關係在這場風波中扮演任何角色，他說「冲岩同僚並無專門會議」。

不過，這並未阻止網友群起撻伐冲岩高中，使得學校董事長尹明和（Yoon Myung-hwa，譯音）迅速出面痛斥這幾位校友，「想把他們選為可恥的畢業生100萬次。」

尹明和在臉書發文表示，「沖岩高的教務室整天不斷湧入抗議電話，還有路人對我們的校車司機惡意挑釁。」

她表示，「我想要將尹錫悅和金龍顯選為可恥校友100萬次。有人發起請願，要求學校改名。（他們）不僅讓國家名譽受損，還讓學校名譽受損。」

就連校車司機也成了憤怒民眾痛罵的對象，南韓媒體還報導，冲岩高中學生甚至獲准不必穿制服上學，以免成為民眾洩憤目標。