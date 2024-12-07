南韓政局動盪「時機不宜」 美國防部長取消造訪

美國國務院副發言人巴特爾5日在例行記者會表示，對南韓 本周的動盪政局，美方深表關切，相關決策過程中有許多問題待解。路透5日則引述兩位美國官員獨家報導，美國國防部長奧斯丁 已取消近期的訪韓計畫，原因是此時不宜。

巴特爾說，發布戒嚴令及這種措施對個人權利與自由的影響，無疑是有必要極度嚴肅看待的問題。

對南韓總統尹錫悅的彈劾案，巴特爾指稱，這是南韓內部程序，他相信將依南韓憲法進行。美國持續支持南韓法治和民主，這是美韓同盟基石，美韓同盟與夥伴關係超越兩國任何一屆總統或政府。

巴特爾還說，美韓保持聯繫。但美國國務卿布林肯還沒跟南韓外長趙兌烈會談。巴特爾強調，美方關注重點是美韓共同價值，諸如支持自由開放印太、妥善管控與中國的關係，以及朝鮮半島完全無核化。美方將持續與南韓合作推動這些議題。

夏威夷檀香山智庫「東西中心」（EWC）研究員饒義4日對美國「星條旗報」表示，若尹錫悅下台，可能使美韓同盟和美日韓三方夥伴關係進入動盪期；「我們可能很快會同時迎來一位自由派的南韓總統，此人對美國的態度較不友好，對北韓 也沒那麼反對；還有一位美國新總統（川普），他不只對同盟關係抱持懷疑，也仰慕（北韓領袖）金正恩」。饒義指的自由派南韓總統應是在野最大黨共同民主黨黨魁李在明。

截至5日，美國總統當選人川普仍未對尹錫悅本周引發的軒然大波置評。

路透5日則引述兩位美國官員獨家報導，美國國防部長奧斯丁已取消近期的訪韓計畫，五角大廈則宣布，奧斯丁下周將訪日，並與日本防衛大臣中谷元會談。日媒時事通信社6日報導稱，兩人除了商討強化日美同盟以及俄羅斯與北韓深化軍事合作，還將就南韓現勢交換意見。