彈劾前 尹錫悅急現身道歉 保證不會有第二次戒嚴

神隱的總統尹錫悅發表電視談話並鞠躬道歉。(路透)

南南韓會將在7日將召開全體會議，計畫表決對總統尹錫悅 的彈劾 案，但當天的時間從原定的晚間7時提前兩個小時至下午5時。而在表決前夕，尹錫悅又爆出曾親口指示拘捕朝野政要，包括執政黨的國民力量黨代表韓東勳在內。韓東勳6日改口稱，尹應停止履行總統職務，而兩人當天會面後，韓仍不改立場，彈劾尹案表決過關的可能性大增。一路神隱的總統尹錫悅在上午發表電視談話，稱對於宣布戒嚴 令「給民眾帶來的不安和不便」，深表歉意，並強調「不會再有第二次戒嚴」。

尹錫悅解釋，宣布戒嚴是他身為總統的無奈之舉，也不會逃避與戒嚴有關的法律和政治責任。

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳表示，尹錫悅的狀況已無法正常履職，認為尹錫悅提前下台是不可避免的。韓東勳向記者表示，尹錫悅提前下台是不可避免的，並補充說該黨將審議和討論最佳行動方案。

韓東勳6日曾要求尹錫悅停止執行總統職務。在與尹錫悅會面後，韓東勳再次強調，沒有獲得可以推翻此前觀點的理由。

尹錫悅稍早發表電視談話稱，對於造成國民不安與不便致歉，稱不會逃避戒嚴相關的法律及政治責任，包括他的任期問題在內，未來所有政局穩定方案將全權交給政黨。

至於提前表決，共同民主黨小黨鞭朴省俊說明，這是考量到執政黨國民力量黨可能在表決時採取拖延策略，若時間再有更動，也不排除緊急召開全體委員會議。

南韓國會秘書處5日公開了3日晚實施戒嚴後的監視錄影顯示，戒嚴部隊進入國會大樓，突破國會工作人員阻攔，進入國會大樓二樓走廊。(視頻截圖)

韓東勳也指稱，有新事證顯示，尹錫悅宣布戒嚴當天，以反國家勢力為由，下令他的冲岩高中學弟、國防部「國軍防諜司令部」中將司令呂寅兄逮捕幾位主要政治人物，並為此動員政府情報機關；呂寅兄則計畫將這些人拘禁在京畿道南部的果川市某處。

共同民主黨黨魁李在明6日在國會說，彈劾案表決前這幾個小時極其凶險。他和黨籍議員已留守國會多天，睡在各自辦公室不敢離開，「今（6日）晚將是最關鍵的時刻」。所有黨籍議員將夜宿國會議事堂，國會院區草坪已停放反空降的巴士，以防軍用直升機像3日晚間般突襲降落。

韓媒稱多個陸軍部隊指揮官被下令在8日前禁止休假待命，引發可能有「第二次戒嚴」的疑慮，南南韓防部副部長金善鎬6日說，就算接到這種命令，該部和聯合參謀本部也絕不接受。

傳南韓多個陸軍部隊指揮官被下令在8日前禁止休假待命，引發可能有「第二次戒嚴」的疑慮。（路透）

另據韓聯社報導，在南韓國會表決總統尹錫悅彈劾案前夕，全國各地各行各業民眾6日舉行燭光集會和街頭遊行，要求尹錫悅下台。南韓全國各地已連續三天舉行大規模示威。