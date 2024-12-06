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傳尹錫悅將前往國會致歉下台 議員築人牆阻擋 青瓦台回應了

戒嚴當天指示出兵國會與選務機關 南韓陸軍3高層將領遭停職

編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴後，士兵4日準備進入位於首爾的國會議事堂。（歐新社）
南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴後，士兵4日準備進入位於首爾的國會議事堂。（歐新社）

南韓國防部6日表示，涉及尹錫悅總統短命戒嚴事件的3名戒嚴軍指揮官已經遭到停職。

韓聯社報導，3名停職將領分別是陸軍首都防衛司令部司令李鎮雨（Lee Jin-woo）中將、陸軍特戰司令郭種根（Kwak Jong-keun）中將與國防部防諜司令呂寅兄（Yeo In-hyung）中將。

根據報導，這3名將領當時指示出兵國會與選舉管理委員會。國防部發給記者團的通知還指出，呂寅兄已被調往其他單位。執政的國民力量黨主席韓東勳稍早指出，有證據顯示尹錫悅要求身為高中學弟的呂寅兄以「反國家勢力」為由逮捕知名政界人士，並且計畫動員國情院執行，國情院第一次長洪壯源也聲稱確有此事。

南韓國防部在另一分聲明表示，軍事檢察官已向法務部申請，對10名面臨叛國罪與其他戒嚴相關指控的軍官實施旅行禁令，其中包括3名停職將領。

3名韓軍將領停職消息傳出之際，正值外界批評軍方在實施戒嚴令的作用，以及主要由最大在野黨團所提出的擔心可能二度宣布戒嚴。南韓中央日報報導，國防部、聯合參謀本部（JCS）和陸軍特戰司令部均表示，不會再宣布戒嚴。

韓聯社的最新消息還指出，調查12.3戒嚴事件的警察已經沒收了警察廳長趙志浩（Jo Ji-ho）與首爾警察廳長金鳳植（Kim Bong-sik）的手機。

戒嚴 國防部 南韓

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