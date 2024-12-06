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「戒嚴司令」指證軍隊曾要求用電擊槍 稱不知尹錫悅計畫

編譯中心／綜合5日電
戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，5日在國會答詢。（歐新社）
戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，5日在國會答詢。（歐新社）

南韓軍方人士5日在國會作證表示，前防長金龍顯在戒嚴期間指揮戒嚴軍進入國會、任命戒嚴司令及發布「戒嚴司令部布告令」等一系列作為，並稱不服從命令即構成抗命罪。

金龍顯在戒嚴事件後已辭職。代行防長職務的國防部副部長金善鎬和戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，5日出席國會國防委員會緊急質詢會時表示，總統尹錫悅3日晚間10時23分宣布戒嚴後，他們才得知消息，事前對於尹錫悅的戒嚴計畫毫無所悉，「當國防部長在會後宣布由陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令時，我才發現我被任命為戒嚴司令。」

朴安洙表示，總統宣布戒嚴後，金龍顯於10時30分召開全軍指揮官會議，並通報任命戒嚴司令和副司令的消息，並稱「不服從命令即構成抗命罪」。

朴安洙說，雖然被任命為戒嚴司令，但他不知道誰指揮戒嚴軍進入國會。另就戒嚴軍當時是否攜帶實彈，朴安洙表示，不清楚戒嚴的具體細節。他還否認戒嚴軍試圖逮捕國會領導人的說法。

紐約時報報導，朴安洙說，戒嚴軍出動時，部分單位希望獲准動用電擊槍和發射空包彈，但他並未批准，因為擔心傷及民眾。他表示4日已向國防部請辭，韓聯社報導，尹錫悅拒絕接受朴安洙辭呈。

國防部副部長金善鎬說，指揮部隊進入國會的是剛辭職的前部長金龍顯。金龍顯當時表示，他有權指揮戒嚴司令部，並指示戒嚴軍進入國會和撤離等過程。

金善鎬表示，這些士兵並未攜帶實彈，同時也告訴議員他不同意尹錫悅將國會議員描繪成反政府分子。金善鎬也告訴國會，他不知道戒嚴令出自誰手，並說他只知道並非國防部草擬。

戒嚴 國防部 尹錫悅

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