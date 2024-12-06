「戒嚴司令」指證軍隊曾要求用電擊槍 稱不知尹錫悅計畫

戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，5日在國會答詢。（歐新社）

南韓軍方人士5日在國會作證表示，前防長金龍顯在戒嚴 期間指揮戒嚴軍進入國會、任命戒嚴司令及發布「戒嚴司令部布告令」等一系列作為，並稱不服從命令即構成抗命罪。

金龍顯在戒嚴事件後已辭職。代行防長職務的國防部 副部長金善鎬和戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，5日出席國會國防委員會緊急質詢會時表示，總統尹錫悅 3日晚間10時23分宣布戒嚴後，他們才得知消息，事前對於尹錫悅的戒嚴計畫毫無所悉，「當國防部長在會後宣布由陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令時，我才發現我被任命為戒嚴司令。」

朴安洙表示，總統宣布戒嚴後，金龍顯於10時30分召開全軍指揮官會議，並通報任命戒嚴司令和副司令的消息，並稱「不服從命令即構成抗命罪」。

朴安洙說，雖然被任命為戒嚴司令，但他不知道誰指揮戒嚴軍進入國會。另就戒嚴軍當時是否攜帶實彈，朴安洙表示，不清楚戒嚴的具體細節。他還否認戒嚴軍試圖逮捕國會領導人的說法。

紐約時報報導，朴安洙說，戒嚴軍出動時，部分單位希望獲准動用電擊槍和發射空包彈，但他並未批准，因為擔心傷及民眾。他表示4日已向國防部請辭，韓聯社報導，尹錫悅拒絕接受朴安洙辭呈。

國防部副部長金善鎬說，指揮部隊進入國會的是剛辭職的前部長金龍顯。金龍顯當時表示，他有權指揮戒嚴司令部，並指示戒嚴軍進入國會和撤離等過程。

金善鎬表示，這些士兵並未攜帶實彈，同時也告訴議員他不同意尹錫悅將國會議員描繪成反政府分子。金善鎬也告訴國會，他不知道戒嚴令出自誰手，並說他只知道並非國防部草擬。