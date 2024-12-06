迄今未露面…尹錫悅曾下令逮政敵 執政黨魁：須盡早停職

南韓民眾5日在首爾的國會前舉行燭光晚會，要求議員彈劾突宣布戒嚴又解嚴的總統尹錫悅。（路透）

南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳6日在該黨的最高委員會會議表示，確認總統尹錫悅 在發動「緊急戒嚴 」時，曾下令以「反國家勢力」為名，逮捕多名南韓主要政治人物；韓東勳表示，須盡快讓尹錫悅停止總統職務，否則可能再次出現戒嚴等極端情況。分析指韓東勳此番表態，被認為是支持尹錫悅彈劾 案。

韓聯社報導，韓東勳表示，5日循可靠消息得知，尹錫悅在宣布戒嚴當天指示國防部國防防諜司令呂寅兄以「反國家勢力」為由，抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構，他表示，綜合最新暴露的各種情況，為護國保民，需盡快暫停總統尹錫悅履行職務。

在野最大黨共同民主黨國會議員趙承來5日表示，尹錫悅彈劾案的表決將於7日進行；執政黨國民力量黨4日召開全體會議，曾確認該黨立場「反對彈劾與追訴尹總統」，但黨魁韓東勳6日表示尹錫悅須盡早停職。

另一在野黨「祖國革新黨」4日向南韓警察廳國家搜查本部檢舉，尹錫悅、已辭職的國防部長金顯龍、戒嚴司令官朴安洙等人因違法戒嚴觸犯叛亂罪，國家搜查本部本部長禹鐘壽5日證實已受理並展開調查，最重可處死刑。鑑於國民力量黨議員將不會參與彈劾案表決，國會通過彈劾案的可能性降低。

尹錫悅3日晚間突宣布實施緊急戒嚴令，南韓國會4日凌晨隨即舉行院會，由出席的172位在野陣營議員和18位執政黨國民力量黨議員，通過贊成解除緊急戒嚴令。

這18位國民力量黨議員中，就包括該黨代表（黨魁）韓東勳，他當時強調尹錫悅宣布戒嚴是錯誤之舉，他將與人民站在一起。

南韓國會在野陣營現共192席，故還需至少8位國民力量黨議員倒戈，才能達到通過彈劾案所需席次門檻。

儘管國民力量黨有5位青壯派議員以避免彈劾造成國政空轉及社會分裂為由，5日請尹錫悅道歉並下台，但外界預料他仍將負隅頑抗。而尹錫悅自凌晨宣布解嚴以來，未公開發言。

韓東勳提到已與尹錫悅會面，對這次事件，尹錫悅看法跟他及南韓人民天差地遠。尹錫悅強調，由於共同民主黨在國會激進行徑須接受審判，自己別無所選才宣布戒嚴。

而共同民主黨等在野黨5日於國會行政安全委員會上，單獨通過「關於要求迅速逮捕內亂罪嫌疑分子」的決議案，敦促逮捕金龍顯和朴安洙等人。檢方同日下令禁止金龍顯出境。南韓總統辦公室表示，尹錫悅提名駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫為新任防長。