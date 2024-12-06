伊朗暫釋諾貝爾獎得主穆哈瑪迪就醫 UN籲改無條件自由

伊朗著名女權活動人士穆哈瑪迪。（路透）

伊朗 當局醫療為由，將諾貝爾 和平獎得主穆哈瑪迪（NargesMohammadi）從德黑蘭的伊文監獄 （Evin prison）釋放3周；支持者譴責此舉「太少、太遲」，聯合國則籲改為無條件的自由。

路透報導，現年52歲的穆哈瑪迪正在伊朗首都德黑蘭惡名昭彰的伊文監獄，就散播反伊朗宣傳等多起罪行服刑，刑期總計達31年。她的律師尼利(Mostafa Nili)在X平台上發文表示：「根據法醫的意見，德黑蘭檢察官辦公室將穆哈瑪迪的刑期暫緩三周。」穆哈瑪迪的丈夫拉馬尼（Taghi Rahmani）也表示，妻子已獲准保外就醫。

支持者在聲明中表示，此舉「太少、太遲」，「穆哈瑪迪暫緩服刑21天不夠，我們要求立即無條件釋放穆哈瑪迪，或至少延長至3個月」。

拉馬尼在巴黎告訴記者，穆哈瑪迪獲釋後高喊「婦女生命自由」，這是2022年至2023年震驚當局的抗議運動口號。

穆哈瑪迪的社群媒體帳號發布她獲釋後的第一張照片，可看到她手裡拿著22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）的照片。艾米尼2022年9月在監護下死亡，引發抗議。

拉馬尼說：「她在21天前接受腫瘤切除和骨骼移植手術。幸運的是，她的腫瘤是良性的，但她必須每3個月接受一次檢查」，「她身體很虛弱，但精神狀態很好，很有鬥志。」

穆哈瑪迪長達30年來致力於爭取伊朗女權和廢除死刑，並在去年獲頒諾貝爾和平獎。過去10年來，穆哈瑪迪大部分時間都在鐵窗中度過，自2015年起，她就再也沒有見過住在巴黎的雙胞胎子女。