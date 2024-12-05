「將竭盡全力到最後一秒」危機不斷 馬克宏仍拒辭總統

法國總統馬克宏(右)再度陷入政治僵局；圖為他早前和總理巴尼耶在日前巴黎凱旋門舉行紀念1918年11月11日停戰協定紀念活動。(美聯社)

法國總理巴尼耶4日遭到國會不信任動議投票，對總統馬克宏 帶來又一政治打擊。這是繼今年6月國會選舉、馬克宏領導的中間派陣營失去議席優勢後，他在半年內又陷政治僵局，現在還出現要馬克宏辭職的呼聲。分析指，馬克宏若不盡快緩解危機，恐重創法國經濟及國際影響力。

綜合外電報導，馬克宏今年9月無視左翼聯盟勝出國會選舉，任命屬中右翼的巴尼耶擔任總理，現在巴尼耶被迫辭職下台，陷入看守狀態的政府只能處理常規事務，包括來年預算 案在內的新法案均無法提出或頒布，內閣不再開會。

如果馬克宏能在今年底前任命新總理，政府可遞交新的預算案，國會有70天時間審查。最緊張情況下，政府只能依照現行法例，在12月19日前提出特別措施，來年重新實施今年的預算案。

據報導，馬克宏需等到明年6月，才能再度解散國會。分析稱，法國法律允許總理遭不信任動議下台後，由總統恢復他的職務，但這無疑會被國會視作挑釁行為。馬克宏也可以與國會各陣營磋商，尋求建立聯合政府，但他領導的中間派陣營想要拆散左翼聯盟籌組政府，會面臨極大挑戰。

報導稱，國會現在要求馬克宏辭職的呼聲見漲。正在沙烏地訪問的馬克宏說，任何有關他可能被迫辭職的討論都是「虛偽的政治」，「我將竭盡全力，不辜負這份信任，直到最後一秒」。馬克宏的任期到2027年中，國會不能強迫他下台。

法國去年底通過被批為史上最「仇外」的移民 法案，為獲足夠票數，執政黨與右派妥協，限縮合法移民多項津貼。不僅黨內不滿，更有32個左派執政的地方政府拒絕施行，當時馬克宏就陷入政治危機，今年6月國會選舉失去議席優勢，如今半年內又陷政治僵局。

巴尼耶稍早前也說：「馬克宏是我國局勢穩定的保證之一。」

法國預算部長聖馬丁表示，推翻政府和其預算計畫，意味將出現更大赤字和更多不穩定。

報導說，法國政府的垮台將在歐洲中心留下一個破口，畢竟德國也即將選舉，而美國總統當選人川普則還要數周才會重新入主白宮，這讓法國、歐洲、甚至全球都陷入前所未有的政治動盪。