南韓最短命戒嚴／美官員：南韓民主具韌性 盼和平解爭端

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)4日在智庫演講，對南韓 歷經六小時戒嚴後解嚴一事表示，美國事前不知，指南韓總統尹錫悅的做法讓美國非常擔心，所幸南韓國會依其憲法程序解嚴；他說，南韓的民主強大且具有韌性，美國想看到的是南韓民主體系運作順暢。

美國副國務卿坎伯表示，美國密切關注南韓局勢發展，希望政治爭端以和平合法方式解決；他說，美國總統拜登 、白宮國家安全顧問蘇利文及國務卿布林肯都已聽取簡報，美韓各層級官員保持積極溝通狀態，在南韓不確定時期，美國與南韓站在一起。

美匿名官員表示，美國已無限期延後原定與南韓舉行的核諮商小組會議和相關兵棋推演，目前不清楚是否有其他美韓聯合軍事演習受影響，但可能影響美國國防部長奧斯丁下周到訪行程。

日媒先前報導，奧斯丁將會見日韓防長，作為尹錫悅倡導的韓美日三方合作的一環。日媒也報導，擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，已取消原定本月中旬的訪韓行程。

紐約時報指出，拜登政府以民主對抗極權做為外交政策基調，面對中國、北韓 與俄羅斯壓力則強化美韓軍事同盟，如今美韓同盟面臨數十年來最嚴酷考驗；拜登積極推動民主外交、召開全球民主峰會，今年首度移師首爾，布林肯當時在峰會形容南韓在一個世代就成功轉型為堅實和最活躍的民主國家、是全球民主陣營冠軍，南韓戒嚴對拜登政府是個諷刺。

有線電視新聞網(CNN)分析，南韓一夜間戒嚴又解嚴，中國、俄羅斯、北韓正密切關注。美軍最大的海外基地就在南韓，當地美國駐軍近3萬，在這個戰略上舉足輕重的地區，扮演制衡北韓，以及抗衡中國的角色。

南韓是美國勢力在這個區域內的主要堡壘，平壤、北京和莫斯科的領導人現在可能都把目光鎖定在首爾的局勢發展，注意削弱華府勢力的可能性。目前外界正聚焦在北韓，關注平壤是否趁機利用首爾這波政治混亂。

曾任情報分析人員的美國退役空軍上校萊登(Cedric Leighton)說，「南韓的任何動盪都會對我們的印太政策造成重大影響」，並指出駐南韓美軍如何為「今晚戰鬥」對抗北韓的可能性做準備。

觀察人士表示，儘管美國保證同盟關係堅不可摧，但尹錫悅令人震驚的舉措恐對該夥伴關係投下變數，削弱日韓發展迅速的夥伴關係。

戒嚴風波也在美國總統當選人川普重返白宮前夕增添不確定性，川普曾質疑美韓之間關於南韓駐軍的財務安排。