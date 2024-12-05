南韓最短命戒嚴／尹錫悅彈劾案啟動 最快6日表決
南韓總統尹錫悅3日一夕之間宣布戒嚴後解嚴，南韓六個在野黨4日啟動彈劾尹錫悅程序，最快6日表決，如獲八至九名執政黨議員倒戈支持，彈劾案才有機會通過。不過，韓聯社報導，執政黨「國民力量」決定反對彈劾尹錫悅。
執政國民力量黨18名議員，在解除戒嚴表決時投贊成票，但不確定表決彈劾尹錫悅時會如何行動。
國民力量黨黨魁韓東勳表示，國民力量黨議員們大多同意解散內閣、開除國防部長，但黨內對是否要求尹錫悅退黨仍有歧見。
這是1980年代南韓結束獨裁統治以來，再次宣布戒嚴。在野黨強烈譴責尹錫悅在國家未發生戰爭或動亂情況下戒嚴，違反憲法，要他下台；尹錫悅所屬的國民力量黨領袖韓東勳也批評，這次戒嚴令是悲劇，要求究責。
南韓聯合新聞通訊社報導，除執政黨國民力量外，最大在野黨共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨所屬191名議員共同發起彈劾尹錫悅的議案，預計5日提交至國會全體會議議程，並於6至7日之間進行表決。
在野陣營在300席的國會占192席，只要八到九名執政黨議員倒戈，即可達通過彈劾案的2/3門檻。
根據「朝鮮日報」，目前在野陣營在南韓國會占192席，執政黨國民力量黨占108席。
法新社報導，共同民主黨議員金容民表示：「我們已緊急準備並提交一項彈劾議案。」
國會若通過彈劾案，尹錫悅將立即停職，由總理代行總統職務，並由南韓憲法法庭審理彈劾案，審理時程最長六個月。若九名法官有六人以上認定彈劾案合憲，尹錫悅就必須下台，南韓將舉行總統改選。
南韓國防部長金龍顯因建議戒嚴，在野黨共同民主黨表示，已提案彈劾金龍顯；金龍顯表示已向總統尹錫悅請辭。
共同民主黨4日聲明，將對尹錫悅、國防部長金龍顯及內政部長、戒嚴指揮官、警察廳長等軍警界關鍵人物，提起叛亂罪指控。
尹錫悅的高階幕僚4日集體請辭，包括總統秘書室長(幕僚長)鄭鎮碩、國家安保室長申源湜、政策室長成太胤及另外7名資深幕僚；尹錫悅當天原定主持的會議也延後。
南韓史上最短戒嚴結束，民怨未歇，數以千計民眾上街抗議。南韓最大工會全國民主勞動組合總聯盟(KCTU)說，工會成員將無限期罷工，直到尹錫悅下台。
共同民主黨透過聲明表示，將對尹錫悅、國防部長、內政部長以及「戒嚴指揮官、警察廳長等軍警界關鍵人物」提起「叛亂罪」指控。
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