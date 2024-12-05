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南韓最短命戒嚴／尹錫悅彈劾案啟動 最快6日表決

記者顏伶如、編譯徐榆涵／綜合報導
南韓最大在野黨共同民主黨4日發起集會，邀請不滿這次戒嚴事件及尹錫悅政府執政的民眾到國會大樓前階梯重現燭光集會。(中央社)
南韓最大在野黨共同民主黨4日發起集會，邀請不滿這次戒嚴事件及尹錫悅政府執政的民眾到國會大樓前階梯重現燭光集會。(中央社)

南韓總統尹錫悅3日一夕之間宣布戒嚴後解嚴，南韓六個在野黨4日啟動彈劾尹錫悅程序，最快6日表決，如獲八至九名執政黨議員倒戈支持，彈劾案才有機會通過。不過，韓聯社報導，執政黨「國民力量」決定反對彈劾尹錫悅。

執政國民力量黨18名議員，在解除戒嚴表決時投贊成票，但不確定表決彈劾尹錫悅時會如何行動。

國民力量黨黨魁韓東勳表示，國民力量黨議員們大多同意解散內閣、開除國防部長，但黨內對是否要求尹錫悅退黨仍有歧見。

這是1980年代南韓結束獨裁統治以來，再次宣布戒嚴。在野黨強烈譴責尹錫悅在國家未發生戰爭或動亂情況下戒嚴，違反憲法，要他下台；尹錫悅所屬的國民力量黨領袖韓東勳也批評，這次戒嚴令是悲劇，要求究責。

南韓總統尹錫悅3日晚間發表電視談話，宣布戒嚴。(路透)
南韓總統尹錫悅3日晚間發表電視談話，宣布戒嚴。(路透)

南韓聯合新聞通訊社報導，除執政黨國民力量外，最大在野黨共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨所屬191名議員共同發起彈劾尹錫悅的議案，預計5日提交至國會全體會議議程，並於6至7日之間進行表決。

在野陣營在300席的國會占192席，只要八到九名執政黨議員倒戈，即可達通過彈劾案的2/3門檻。

根據「朝鮮日報」，目前在野陣營在南韓國會占192席，執政黨國民力量黨占108席。

法新社報導，共同民主黨議員金容民表示：「我們已緊急準備並提交一項彈劾議案。」

國會若通過彈劾案，尹錫悅將立即停職，由總理代行總統職務，並由南韓憲法法庭審理彈劾案，審理時程最長六個月。若九名法官有六人以上認定彈劾案合憲，尹錫悅就必須下台，南韓將舉行總統改選。

南韓國防部長金龍顯因建議戒嚴，在野黨共同民主黨表示，已提案彈劾金龍顯；金龍顯表示已向總統尹錫悅請辭。

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（前排左四）率黨員，四日在首爾國會大樓示威要求...
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（前排左四）率黨員，四日在首爾國會大樓示威要求總統尹錫悅下台。（美聯社）

共同民主黨4日聲明，將對尹錫悅、國防部長金龍顯及內政部長、戒嚴指揮官、警察廳長等軍警界關鍵人物，提起叛亂罪指控。

尹錫悅的高階幕僚4日集體請辭，包括總統秘書室長(幕僚長)鄭鎮碩、國家安保室長申源湜、政策室長成太胤及另外7名資深幕僚；尹錫悅當天原定主持的會議也延後。

南韓史上最短戒嚴結束，民怨未歇，數以千計民眾上街抗議。南韓最大工會全國民主勞動組合總聯盟(KCTU)說，工會成員將無限期罷工，直到尹錫悅下台。

共同民主黨透過聲明表示，將對尹錫悅、國防部長、內政部長以及「戒嚴指揮官、警察廳長等軍警界關鍵人物」提起「叛亂罪」指控。

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