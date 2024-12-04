秘魯落石砸車釀3死「疑為華裔商人」 皮卡車瞬淪廢鐵

秘魯落石意外導致一輛皮卡車瞬間變形翻車，造成3乘客死亡。(取自X)

秘魯利馬省日前發生一起落石意外，一輛皮卡車在山路遭巨大落石擊中，當場變形翻車，據傳事故造成3名乘客死亡，唯一倖存者為司機，但傷勢嚴重正在醫院治療。如今更有消息指出，其中一名死者疑為台灣人，但相關身分訊息仍有待進一步釐清。

秘魯通訊社等報導，事件發生在當地時間2日上午8時許，位於秘魯利馬省瓦羅奇裡的中央公路98.5公里處；一輛車牌為「BZG-721」的Toyota Hilux皮卡車在山路間遭一顆巨大落石擊中，整台車瞬間變形，並翻覆在路中。

從後方行駛車輛的行車紀錄畫面顯示，一塊巨石無預警從山壁滑落，直接砸毀下方的皮卡車，警方獲報到場協助將車內4人救出，發現其中3名乘客因傷勢嚴重當場死亡，司機則是身受重傷被送往馬圖卡納醫院搶救。

🇵🇪 | En Perú se reportaron tres personas muertas el lunes luego de la caída de una roca sobre una camioneta que se trasladaban por la Carretera Central, sector de Cacray, provincia de Huarochirí. pic.twitter.com/CWMKRXFWAQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 2024年12月3日

報導指出，3名乘客來自台灣與中國，是到秘魯經商。目前尚不清楚死者詳細身分，台灣與中國相關單位也未證實是否是台灣或中國商人。

有報導指，該輛皮卡車登記在「Jungle Fresh Organic SAC」公司名下，從車內文件發現一份持有秘魯駕照的文件，駕照名為「Hsin Hui Chiu」，疑似正是「Jungle Fresh Organic SAC」的台灣籍總經理，但該消息尚未獲得證實。

根據初步調查，事發地區近來連日大雨，造成土石崩塌，3名死者已被送往太平間驗屍，當局正在調查落石墜落的確切原因。