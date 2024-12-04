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6小時戒嚴落幕 10名執政黨國會議員決定尹錫悅政治生命

疑皆為華裔 6名前蘋果員工涉詐領慈善捐款面臨重罪指控

憲法怎規定？要多少票數？南韓彈劾總統流程一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
南韓彈劾總統需獲得國會三分之二多數票通過。（歐新社）
南韓彈劾總統需獲得國會三分之二多數票通過。（歐新社）

南韓總統尹錫悅面臨彈劾威脅，在野黨國會議員指控他3日宣布戒嚴令，已違背憲法義務並犯下等同叛國的罪行。

南韓憲法是怎麼規定的？

根據憲法規定，若總統或其他高階公職人員在履行職責時「違反憲法或法律」，國會可提出彈劾。

彈劾總統需獲得國會三分之二多數票通過。彈劾其他官員只需過半即可。

憲法法院接著將受理彈劾案，聽取國會提供的證據，以認定總統是否違法，做出同意或反對的判決。

在野黨票數夠嗎？

目前，國會由主要反對黨共同民主黨掌控，加上其他小黨握有192個席次，離彈劾總統所需的200席仍差8席。

尹錫悅所屬的國民力量黨部分議員也強烈反對他宣布戒嚴，目前不清楚是否或有多少人會在彈劾案表決時支持在野黨。

此外，尹錫悅也因妻子涉及的醜聞而面臨彈劾及特別調查的呼聲。

國會表決後可以讓總統停職嗎？

若國會投票通過彈劾，總統將暫停行使職權，直至憲法法院對彈劾案進行審理並作出裁決為止。這段時間由總理代理領導國家。

憲法法院將聽取國會司法委員會主席及被彈劾公職人員或法律代表的口頭證詞。

憲法法院至多有六個月判決，九位大法官中必須六位投票支持彈劾，方能同意彈劾。若未達成，則否決彈劾案。

目前，憲法法院有六位在任大法官，尚有三個席位待補。雖然法院已放寬要求，允許七位大法官即可審理案件，但尚不清楚是否會在未滿九位大法官的情況下處理彈劾案。

若總統被罷免，會發生什麼？

若總統被罷免，需在60天內舉行總統選舉。

若尹錫悅選擇辭職也是如此，由總理代理領導，並於60天內進行新選舉。

2017年3月即因憲法法院確認時任總統朴槿惠的彈劾案，而在5月重行總統選舉。朴槿惠是南韓唯一被彈劾下台的民選總統。

彈劾 尹錫悅 大法官

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