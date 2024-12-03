南韓國會公布戒嚴軍闖入畫面：全面禁止軍警、國防部進入

南韓國會議員設置路障阻擋戒嚴軍進入。（路透）

南韓總統尹錫悅 3日晚間無預警宣布戒嚴 ，引發全民恐慌，190名議員火速趕往國會召開緊急會議，一致通過要求解嚴，最終尹在戒嚴6小時後於4日凌晨宣布解嚴。為保護議員人身安全，國會稍早宣布全面禁止國防部 人員及軍警進入大樓。

韓聯社報導，南韓國會事務總長金敏基4日召開記者會表示，自從尹錫悅頒布戒嚴令後，多達280名戒嚴部隊分兩次闖入國會議事堂。

金敏基說，從今天起，全面禁止國防部人員及軍警進入國會，稱這是保護議員人身安全及確保國會運作的緊急措施。

金敏基表示，在尹錫悅頒布戒嚴令不久，警方從3日晚間10時50分左右開始關閉國會大門，並阻止議員和其他議會官員進入。晚間11時48分至凌晨1時18分期間，約230名戒嚴軍搭乘直升機前往國會議事堂；晚間12時40分時，再有約50名戒嚴軍翻牆進入。

金敏基在記者會上公布包括戒嚴軍闖入的監視器畫面等影像，顯示武裝部隊從直升機垂降至一個足球場上，接著進入議事堂，指控尹錫悅宣布戒嚴後非法封鎖國會，不僅阻止國會員進出國會，還動員兵力踐踏國會，「在國民心中留下巨大創傷」。

金敏基表示將徹底調查戒嚴對國會造成的破壞與損失，誓言「對違法行為追究到底」。