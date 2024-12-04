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越南女首富涉120億美元詐欺死罪 90億美元可買命

編譯中心╱綜合3日電
越南女首富張美蘭3日出席上訴審判。(美聯社)
越南女首富張美蘭3日出席上訴審判。(美聯社)

越南房地產大亨張美蘭因涉越南史上最大金融詐欺案，金額高達120億美元，4月遭判處死刑，越南法院3日駁回上訴，維持死刑判決。根據越南現行法律規定，如果她能在短時間內償還被認定非法挪用款項的75%，折合約90億美元，法院將可能變更她的刑期，從死刑「減輕」為無期徒刑。  

路透引述越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市人民高級法院法官3日在聽證會中表示，此案的總損失金額「巨大，後果極為嚴重」，並指出「沒有任何減輕刑罰的依據」。

不過報導指出，法院同日提到，如果她可以歸還四分之三的盜用公款或可改判終身監禁折合約90億美元。

彭博資訊指出，或者她可以選擇向總統梁強提出赦免請求。

路透指出，張美蘭仍有權根據越南的再審或重審程序提出申請。

張美蘭4月被越南法院裁定違反金融機構貸款規定罪、貪污罪及行賄罪成，分別判處入獄20年及死刑，三罪併罰為死刑。

數以萬計的存戶把積蓄存放於西貢商業銀行卻血本無歸，震驚越南社會，並引發罕見的受害人抗爭。

報導指出，張美蘭是越南當局這波名為「炙熱熔爐」（blazing furnace）反貪行動中，被判刑入獄的知名企業人士和高階官員之一。

越南國營媒體引述張美蘭的律師表示，他的當事人具備諸多可減輕刑責的條件，包括「坦承不諱、深感懺悔和返還部分被侵占款項」，但檢方說這不足以構成減刑條件。

越南 貸款 房地產

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