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南韓在野黨：尹錫悅若不下台 將啟動彈劾

編譯徐榆涵／即時報導
抗議民眾要求南韓總統尹錫悅立即下台。(路透)
抗議民眾要求南韓總統尹錫悅立即下台。(路透)

南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。南韓最大在野黨「共同民主黨」表示，如果尹錫悅不立即下台，將啟動彈劾程序。

CNN報導，共同民主黨批評尹錫悅的戒嚴令，稱這是叛亂行為，構成彈劾理由。

共同民主黨說：「我們不會坐視不管，任由尹錫悅破壞憲法、踐踏民主的犯罪行為繼續下去，尹錫悅應立即主動辭職。」稱如果尹錫悅不立即下台，將啟動彈劾程序。

此前，共同民主黨黨鞭朴贊大發聲明出，尹錫悅「無法逃避叛國罪的指控」，稱尹錫悅無法再正常治理國家，呼籲他應該立即下台。

韓聯社報導，由共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、基本所得黨及社會民主黨約40名國會議員組成的「彈劾尹錫悅國會議員聯盟」，4日在國會召開記者會呼籲：「立即彈劾內亂犯首腦尹錫悅！」

該聯盟的共同代表、祖國革新黨議員黃雲夏表示：「總統動用軍隊的行為實際上已構成叛亂罪，這表明他已無法繼續擔任總統職務，因此必須立即通過總統彈劾案。」

他補充說：「各政黨應迅速協商，在今天就提交彈劾案。彈劾案提交後，國會需在24至72小時內通過，應集中精力以最快速度凍結總統的職務。」

若彈劾案成立，這將是繼朴槿惠2016年遭國會彈劾後，8年後南韓再有總統遭彈劾下台。

據報導，尹錫悅已推遲原定4日上午10時在龍山總統府主持的毒品應對會議。

彈劾 尹錫悅

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