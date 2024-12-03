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南韓6小時戒嚴惹民怨 路透：恐成壓垮尹錫悅的最後一根稻草

編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，最終戒嚴僅維持6小時便落幕。(路透)
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，最終戒嚴僅維持6小時便落幕。(路透)

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，但在國會投票表決廢除後，他已於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴並撤回軍隊。路透報導，這場6小時鬧劇不僅將尹錫悅與反對黨、媒體，甚至自己黨內人士的衝突推向高峰，也可能成為壓垮他政治生涯的最後一根稻草。

報導指出，尹錫悅在2022年總統大選中憑藉人民對經濟政策、醜聞和性別議題的不滿，險勝成為總統。他上任後受到西方領導人歡迎，與美日團結對抗中國和俄羅斯；但他在外交政策上雖宣揚共享民主價值，在國內卻招致治理風格專橫的批評，人民早已擔憂他可能採取嚴厲打壓手段。

南韓正試圖在美國總統當選人川普於明年1月就職前，積極鞏固韓美關係。川普曾與南韓前總統文在寅在貿易和駐韓美軍經費問題上意見分歧。

首爾韓國外國語大學教授李奇（Mason Richey）認為，尹錫悅身為如此重視南韓國際聲譽的總統，卻突然宣布戒嚴，「這讓南韓看起來非常不穩定，將對金融和貨幣市場，以及南韓在國際上的外交地位產生負面影響」。

一名不願具名的西方外交官表示，尹錫悅宣布戒嚴令，將使南韓參與多邊外交對話的情況變得更加複雜。

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員湯恩（Jenny Town）表示，尹錫悅此舉顯得「絕望且危險」，可能標誌著尹錫悅的總統領導地位開始瓦解。

湯恩說：「他已經不受民意歡迎了，（戒嚴令）可能成為推動彈劾進程的最後一根稻草」。尹錫悅近期最新民調支持度已下探至17%。

3日深夜，許多南韓民眾聚集在國會外抗議戒嚴令。48歲的李大衛（David Rhee）表示，他曾是國民力量黨的支持者，前來示威是因為尹錫悅的舉動令人無法理解。

他說：「（反對者都是）共產勢力？這是尹錫悅的說法，不是事實。」

南韓 戒嚴 川普

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